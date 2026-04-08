Zonguldak’ta 2 asırlık çivisiz cami

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Akçahatipler Köyü Merkez Camisi, Anadolu ahşap mimarisinin nadide örneklerinden biri olarak 2 asırdır ayakta duruyor. Mimarı bilinmeyen cami, çantı tekniğiyle inşa edilmiş olup, hiçbir çivi kullanılmadan oluşturulmuş.

Cemaatin artması nedeniyle ikinci katı da eklenen cami, drone ile havadan görüntülendi. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, tarihi yapıyı görmek için köye akın ediyor.

KÖYLÜLERDEN ÇAĞRI: "TARİHİ MİRAS YAŞATILMALI"

Köy azası İsmail Kızıltoprak (59), caminin bakımını büyüklerinden devraldığını ve yıllardır sürdürdüğünü belirtti. “Babam ve dedem bakıyordu, şimdi ben sürdürüyorum. Dışarısını ahşap koruyucularla koruduk, içini onardık. Camimiz 200 yıllık ve çok güzel.” dedi.

Kızıltoprak, kullanılan ağaçların tek tek işlendiğini ve kütüklerin biçildikten sonra monte edildiğini anlattı. Caminin sadece ibadet yeri değil, aynı zamanda tarih ve kültür turizmi açısından önemli bir değer taşıdığına vurgu yaptı.

GELECEK İÇİN UMUT

Camiye gelen ziyaretçiler hem tarihi hem de mimari yapıyı hayranlıkla inceliyor. Kızıltoprak, “Yaşımız ve gücümüz yettiği sürece camiyi korumaya devam edeceğiz. Allah ömür verirse elimizden geleni yapacağız” diyerek, mirasın nesiller boyunca yaşatılacağını sözlerine ekledi.