Yüzyıllık lezzet 'gavut', Konya’da yaşatılıyor

Konya’nın Hadim ilçesinde, yüzyıllardır süregelen bir lezzet geleneği bugün de yaşatılıyor. Bölgeye özgü 'gavut', hem besin değeri hem de kültürel mirasıyla dikkat çekiyor.

ATA MİRASI BİR TAT

Bolat Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Çakar, gavutun dedelerinden kalan bir miras olduğunu belirterek, bu geleneği sürdüren kişi sayısının giderek azaldığını ifade ediyor. Yörede “eski zamanların yol azığı” olarak bilinen gavut, geçmişte yayla göçlerinin de vazgeçilmez yiyecekleri arasında yer alıyordu.

8 MALZEMELİ GELENEKSEL TARİF

Gavutun yapımında buğday, mısır, nohut, arpa, menengiç, ahlat, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği olmak üzere sekiz farklı malzeme kullanılıyor. Sac üzerinde kavrulan ürünler soğutulup el değirmeninde öğütülerek farklı şekillerde tüketime hazır hale getiriliyor.

PEKMEZLE TÜKETİLİYOR

Hazırlanan karışım genellikle pekmezle karıştırılarak tüketiliyor. Bölge halkı tarafından “doğal enerji kaynağı” olarak görülen gavut, tereyağı ya da şekerle de hazırlanabiliyor. Besin değerinin yüksek olduğu ifade edilen ürün, özellikle tok tutma özelliğiyle biliniyor.

YAYLA KÜLTÜRÜNÜN VAZGÇİLMEZİ

Geçmişte göçebe yaşamın önemli bir parçası olan gavut, yaylaya çıkan ailelerin çantasında mutlaka bulunuyordu. Hatta bazı ailelerin, bu yiyeceği unuttuklarında yollarından geri döndükleri anlatılıyor. Bu yönüyle gavut, sadece bir gıda değil, aynı zamanda kültürel bir hafıza unsuru olarak da öne çıkıyor.