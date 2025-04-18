Akdamar Adası, baharla gelen Badem Çiçeği Festivali için hazırlanıyor

AA & Ensonhaber

Yılın her mevsiminde farklı bir güzelliğe bürünen Akdamar Adası, baharın gelişiyle birlikte adeta görsel bir şölen sunuyor. Van Gölü’nün derin maviliğiyle çevrelenen ada, bu günlerde badem ağaçlarının zarif çiçekleri ve yeşile bürünmüş doğasıyla seyrine doyulmaz manzaralar vadediyor.

Gevaş ilçesinden yaklaşık 20 dakikalık tekne yolculuğuyla ulaşılan bu eşsiz ada, Artos Dağı’nın zirvesinde hala erimeyen karların fon oluşturduğu tablo gibi görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor. Bu doğal zenginliğin tam ortasında yer alan Akdamar, yarın başlayacak olan “3. Badem Çiçeği Festivali” ile kültür ve sanatın da kalbi olacak.

Van Valiliği öncülüğünde; Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenecek iki günlük festival için tüm hazırlıklar tamamlandı. Festival, rengarenk etkinliklerle misafirlerine unutulmaz anlar yaşatacak.

GÖKYÜZÜYLE YARIŞAN ETKİNLİKLER

Etkinlikler kapsamında gölün maviliğinde süzülecek kano ve yelken gösterileri, adanın tarihi ve doğal güzelliklerini bir araya getirecek foto safari, yerel ezgilerle sahne alacak konserler, yöresel lezzetlerin tanıtımı ve şiir dinletileri festivalin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdurrahman Şahin, Akdamar Adası’nın hem tarihi hem mimarisi hem de doğal güzellikleriyle Van’ın en çok ilgi gören destinasyonlarından biri olduğunu belirtti:

Adanın bu eşsiz atmosferini daha geniş kitlelere tanıtmak ve marka değerini artırmak amacıyla Badem Çiçeği Festivali’ni düzenleme kararı aldık. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz ve hazırlıklarımızı büyük titizlikle tamamladık.

Festival süresince misafirler, Gevaş İskelesi’nden teknelerle adaya taşınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, adaya giriş ücretlerinde destek sağlarken, tekne ulaşımı ücretleri ise katılımcılar tarafından karşılanacak.

ZİYARETÇİLERDEN HAYRANLIK DOLU YORUMLAR

Rize’den gelen Havva Bulut, adayı ilkbaharda görmenin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek, “Çok uzun zamandır Akdamar’a gelmek istiyordum. Doğa tam anlamıyla uyanmış; çiçekler açmış, göl parlıyor. Beş yıl önce kış mevsiminde gelmiştim ama şu an tarif edemeyeceğim kadar farklı bir atmosfer var. Gerçekten cenneti andırıyor.” dedi.

Adanın doğasına hayran kalan Ayşegül Özbek ise şu sözlerle duygularını paylaştı:

Van’ın en etkileyici noktalarından biri olan Akdamar’da muhteşem kareler yakaladık. Badem ağaçlarının çiçek açmasıyla adeta tablo gibi bir görüntü ortaya çıkmış. Herkesin gelip bu güzelliğe tanıklık etmesini isterim.

Fotoğrafçı Turan Keve ise adanın her mevsim başka bir güzellik sunduğunu vurgulayarak, “Özellikle bahar aylarında, çiçekler açtığında Akdamar bambaşka bir kimliğe bürünüyor. Tanıtım açısından bu tür festivallerin daha sık yapılması gerektiğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.