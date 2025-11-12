Altın Küre ödüllü oyuncu Sally Kirkland, yaşamını yitirdi

- ABD'li oyuncu Sally Kirkland, 84 yaşında Palm Springs'teki huzurevinde yaşamını yitirdi.
Altın Küre ödüllü ve Oscar adaylığı bulunan ABD’li oyuncu Sally Kirkland, 84 yaşında yaşamını yitirdi.
HUZUREVİNDE ÖLDÜ
Kirkland’ın menajeri Michael Greene, ünlü oyuncunun Palm Springs’te kaldığı huzurevinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
SANAT KARİYERİ
New York’ta doğan Kirkland, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar boyunca rol aldı.
1987 yapımı “Anna” filmindeki performansıyla Oscar’da “En İyi Kadın Oyuncu” adaylığı elde eden Kirkland, aynı rolle Altın Küre ödülünü kazandı.
Kirkland, sinema kariyerinde Paul Newman ve Robert Redford’la “The Sting”, Barbra Streisand’la “The Way We Were”, Kevin Costner’la “Revenge”, Jim Carrey’le “Bruce Almighty” gibi yapımlarda yer aldı.
Hayatının ilerleyen dönemlerinde çeşitli sağlık sorunları yaşayan Kirkland, geçen aylarda boyun, bilek ve kalça kırıkları nedeniyle tedavi görmüştü.