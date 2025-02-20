Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in oynadığı Maria filmi izleyiciyle buluşuyor
AA

Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı, Kodi Smit-McPhee, Alba Rohrwacher, Valeria Golino ve Pierfrancesco Favino'nun da rol aldığı, Pablo Larrain'ın filmi Maria izleyiciyle buluşacak.

ABD, Almanya, İtalya ve Şili ortak yapımı biyografi türündeki film, 1970'lerin Paris'inde, dünyaca ünlü opera sanatçısı Maria Callas'ın çalkantılı ve trajik hayatının son günlerini konu ediniyor.

AŞK VE TRAJEDİ

Angelina Jolie'nin Callas, Haluk Bilginer'in ise onun armatör sevgilisi Aristotle Onassis'i oynadığı film, sanatçının aşkı ve trajedisiyle şekillenen yaşamını merkeze alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Ergül Tosun
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü