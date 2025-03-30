Antalya'da 150 yıllık gelenek: Cami bahçesinde çocuklara şeker dağıttılar

DHA

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde, yıllardır süregelen bir gelenek bayramda yaşatılmaya devam ediliyor. Bayram namazı sonrası mahalle halkı, cami bahçesinde bir araya gelerek bayramlaşma ritüelini gerçekleştiriyor.

CAMİ BAHÇESİNDE TOPLANAN ŞEKERLER, ÇOCUKLARA DAĞITILIYOR

Seyyar marketlerden alınan şekerler, cami bahçesinde bir kilim üzerine seriliyor. Ardından, imamın duasının ardından, gençler bu şekerleri küçük ölçeklerle çocuklara eşit şekilde dağıtıyor. Mahallede yaşayan yaşlıların, gelenek hakkında yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söylediği bu uygulama, bu yıl da devam etti.

"GELENEĞİ DEVAM ETTİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Mahalle sakinlerinden Kemal Dalmaz, köy statüsündeyken şehir merkezine uzaklık nedeniyle çocukların şeker bulmasının zor olduğunu ve her çocuğa şeker verebilmek amacıyla bu geleneğin başlatıldığını belirtti:

Çocukken cami avlusunda toplanırdık. O zamanlar şimdiki gibi şekerler yoktu, içi leblebili şekerler ve akide şekerleri vardı. Çok güzel bir gelenek. Bugün de bu geleneği devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz. Adı üzerinde 'Şeker Bayramı'; çocuklara şeker verilmesi amacıyla oluşturulmuş bir gelenek.

"YAKLAŞIK 150 YILLIK GELENEK"

İsmail Orhantekin ise, "Ben 20 yıl mahallemizde imamlık yaptım. Büyüklerimiz bu geleneğin yaklaşık 150 yıllık olduğunu söylüyor. Bu geleneği görev yaptığım yıllar boyunca sürdürdüm. Hocalarımız ve köylülerimizle birlikte bu geleneği gelecek yıllarda da devam ettireceğimize inanıyorum" diye konuştu.