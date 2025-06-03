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Doğumunun 200. yılında anılan büyük bestekâr Zekâî Dede'nin Arapça güfteli Sûzinâk Mevlevî Âyin-i Şerîfi, uzun bir aradan sonra ilk kez yeniden icra edildi. Bu özel eser, hem Mevlevî geleneğini hem de Osmanlı döneminin çok kültürlü sanat anlayışını temsil eden eşsiz bir müzik mirası olarak dikkat çekiyor.

ARAPÇA'NIN ZERAFETİ, MEVLEVİ RİTÜELİYLE BULUŞTU

Hz. Mevlânâ’nın Divân-ı Kebîr’inden seçilmiş Arapça gazel ve rubailer üzerine bestelenen bu âyin, Zekâî Dede’nin Mısır yıllarından izler taşıyan kültürel bir sentez sunuyor. 1885 yılında ilk kez Yenikapı Mevlevîhânesi’nde icra edilen eser, Arap dilinin zarafetini Mevlevî ritüeliyle buluşturan ender örneklerden biri olarak müzik tarihimizde yerini almıştı.

"YA SAKİYE-L MÜDAMETİ"

Âyân Mûsikî Topluluğu ve Kadimsanat Grubu tarafından titizlikle yeniden çalışılan ve kayda alınan bu özel eser, “Yâ Sâkiye’l Müdâmeti” adıyla dijital müzik platformlarında da sanatseverlerin erişimine sunulmuş durumda.

140 SONRA YENİDEN İCRA EDİLDİ

Yaklaşık 140 yıl sonra gerçekleştirilen bu icra, yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda bir kültürel hafızanın yeniden canlandırılması anlamını taşıyor. Sûzinâk Mevlevî Âyin-i Şerîfi, gelenekten geleceğe uzanan bir sanat köprüsü olarak, hem dinleyici hem de araştırmacılar için büyük bir anlam ifade ediyor.