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    Besteci ve piyanist Timur Selçuk'a özel Babamın Şarkıları gösterisiyle anma

    Mercan Selçuk Dans Topluluğu (MSDT), besteci, piyanist ve yorumcu Timur Selçuk'un ölüm yıl dönümünde Babamın Şarkıları eseriyle perdelerini açtı.
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2022 - 10:35
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    Besteci ve piyanist Timur Selçuk'a özel Babamın Şarkıları gösterisiyle anma

    Timur Selçuk şarkılarının, Mercan Selçuk'un koreografisi ve MSDT dansçılarının performanslarıyla sahneye yansıdığı modern bale eseri Babamın Şarkıları, sezon prömiyerini Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yaptı.

    Bale sanatçısı, koreograf Mercan Selçuk'un, babasının şarkılarını klasik bale ve modern dans sanatıyla yorumladığı 'Babamın Şarkıları', Münir Nurettin Selçuk'tan bugüne 3 nesildir süren sanat yolculuğunun bir izdüşümü olarak izleyiciyle buluştu.

    Ünlü besteci Timur Selçuk'a dair bazı bilgiler...

    2 Temmuz 1945 Tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğludur. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini verdi.

    Timur SEÇUK, Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümüne de devam etti.

    Orhan Veli, Attila İlhan'ın, ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurdu.

    Besteci ve piyanist Timur Selçuk a özel Babamın Şarkıları gösterisiyle anma #1

    Besteci ve piyanist Timur Selçuk a özel Babamın Şarkıları gösterisiyle anma #2

    Besteci ve piyanist Timur Selçuk a özel Babamın Şarkıları gösterisiyle anma #3

    Devlet Sanatçısı unvanı aldı

    Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun "Sakıncalı Piyadesi"nin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi""Ferhat ile Şirin""Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik""Küçük Adam Ne Oldu Sana""Rumuz Goncagül" ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. "Sarıpınar 1914""Üç İstanbul""Cahide""Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği bestelemiştir. 1998 yılında Kültür Bakanlığınca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.


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