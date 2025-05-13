Betül’ün fırçası Trabzon'dan dünyaya uzandı

AA & Ensonhaber

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yaşayan Söğütlü Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Betül Kara, “Artvin Dağlarında Dürdane Teyze” adlı tablosuyla Kuzey Makedonya’da düzenlenen uluslararası “Small Montmartre of Bitola” çocuk resim yarışmasında birincilik elde ederek altın palet ödülüne layık görüldü.

Küçük yaşlardan itibaren resme ilgi duyan ve zamanla bu tutkusunu geliştirerek profesyonel bir noktaya taşıyan Betül Kara, çalışmalarını Akçaabat Bilim ve Sanat Merkezi’nde, Görsel Sanatlar Öğretmeni Arzu Bulut’un rehberliğinde sürdürüyor.

Bugüne dek katıldığı 6 uluslararası yarışmadan 4 birincilik, bir onur ödülü ve bir de sergilemeye değer eser başarısıyla dönen Kara, son olarak fotoğraf sanatçısı Ahmet Bülent Tan’ın Artvin’in Şavşat ilçesindeki Maden köyünde çektiği yaşlı bir kadının fotoğrafını tuvale aktardı. Sulu boya tekniğiyle yaklaşık bir ayda tamamladığı eseri, 80 ülkeden 8 bin çalışmanın yer aldığı yarışmada zirveye taşıdı.

"KALEMİ İLK TUTTUĞUMDA DOĞRU TUTMUŞUM"

Resimle bağının çok erken yaşlarda kurulduğunu anlatan Betül Kara, “Ailem 2 yaşında kalemi doğru tuttuğumu fark etmiş. Yaptığım çizimler karalama değil, anlamlı çizgilerdi. O dönemden itibaren bu yeteneğimin farkına varıp, beni Bilim ve Sanat Merkezi’ne yönlendirdiler.” dedi.

Birincilik kazandığı tablonun yöre kültürünü yansıtmasından ayrıca mutluluk duyduğunu belirten Kara, resmin ruh haline göre değişken bir deneyim olduğunu da dile getirdi:

Bazı günler içimden hiç çizmek gelmiyor, bazen de durmadan çalışmak istiyorum. Resimle kendimi hatırlıyor, yeteneğimle gurur duyuyorum. Bu yüzden daha fazla üretmek istiyorum.

En büyük hayalinin bir resim atölyesi açmak olduğunu söyleyen Kara, sanat eğitimine Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etmek istediğini de sözlerine ekledi.

"KÖKLERİMİZE DAYANARAK DÜNYA İLE BULUŞUYORUZ"

Öğrencisiyle birlikte büyük bir başarıya imza atan Görsel Sanatlar Öğretmeni Arzu Bulut, “Small Montmartre of Bitola” yarışmasının dünyadaki en saygın çocuk sanat etkinliklerinden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Bu yarışmanın ismi, Fransa’nın Paris kentindeki Montmartre Tepesi’nden geliyor. Orası sanatçıların buluşma noktası olarak bilinir. Aynı anlayışla Kuzey Makedonya’da düzenleniyor. Çocuklara, eserlerine ve kültürlerine büyük saygı gösteriliyor. Sergiler, törenler ve atölye çalışmalarıyla uluslararası etkileşim kuruluyor.

Öğrencilerini yaşadıkları coğrafyayı tanımaya ve sanatı buradan üretmeye teşvik ettiğini belirten Bulut, “Resme yerel dokunuşlar katmak, doğayla ve insanla bağlantılı anlatılar üretmek çok kıymetli. Betül de yaşadığı coğrafyayı yansıtan bir portreyle bu yarışmaya katıldı. Bu yaklaşım, onu diğerlerinden ayıran en güçlü yanlardan biri oldu.” diye konuştu.

Betül’ün resimle kendini ifade eden özel bir öğrenci olduğunu vurgulayan Bulut, “Sınıfa geldiğimde masamda onun küçük çizimlerini bulabiliyorum. Bazen de tahtaya benim için bir resim bırakıyor. Sözcüklerden çok fırçalarla konuşuyor.” ifadelerini kullandı.

Sanatın çocuklar üzerindeki iyileştirici ve geliştirici etkisine inandığını belirten Bulut, ailelere çocuklarını erken yaşta sanatla buluşturmalarını tavsiye etti.

"O KARE ARTIK BİR DÜNYA ESERİ"

Betül’ün yarışmayı kazandığı tablonun ilham kaynağı, fotoğraf sanatçısı Ahmet Bülent Tan’ın objektifinden çıkmıştı. Tan, öğrencinin fotoğrafındaki duyguyu tuvale yansıtmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, “Ben yarışmalara katılmam ama bu kez bir öğrencinin benim çektiğim karedeki duyguyu fark edip resmetmesi çok anlamlı oldu. Dünyada karşılık bulması da ayrıca heyecan verici.” dedi.