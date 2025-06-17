AA

Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde (TİEM) ziyarete açılan sergi, Turgut'un kişisel yaşamını, entelektüel birikimini ve kültürel katkılarını ilk kez bütüncül bir yaklaşımla gün yüzüne çıkararak, mimari çizimlerden geleneksel giysilere, kişisel eşyalardan aile belgelerine ve arkeolojik objelere uzanan 140 eseri ziyaretçiyle buluşturuyor.

Sergiye dair açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Leyla Asım Turgut'un Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde hem mimari hem de sporcu yönüyle farklı bir kimliği olduğunu söyledi.

Gökhan Yazgı, Asım Turgut hakkında şöyle konuştu;

"Osmanlı kültürü içerisinde yetişmiş ciddi bir koleksiyoner. Ayrıca bir arşivci. Kültürel değerlerine sahip çıkmaya çalışan, bu yönüyle çevresinde de anılan bir koleksiyoner. Böyle bir insanı tanıtmak istedik. Aynı zamanda bir hayırsever. Elindeki tüm koleksiyonu başta Türk ve İslam Eserleri Müzesi olmak üzere, birçok müzeye bağışlamış.

"135'İ KİMSE TARAFINDAN GÖRÜLMEDİ"

Bu eserlerden 135 tanesi daha önce hiç kimse tarafından görülmemiş özel eserler. Bu 51. sergimiz. Toplam 102 sergimiz olacak. Açılan sergilerde şu ana kadar 3 bin 19 eserimiz sergilendi ve bunun 2 bin 500'ünden fazlası ilk defa ziyaretçiyle buluştu. Bu yıl sonuna kadar, 45 ilimizde ve 85 müzemizde 49 sergimiz daha açılacak. Özel müzeleri de bu çalışmanın bir paydaşı yaptık."

SERGİ HAKKINDA

Osmanlı'nın son Hariciye Nazırı Mustafa Asım Turgut ile Viyanalı Letta Hanım'ın kızı olarak 1911'de dünyaya gelen ve 1988'de İstanbul'da vefat eden Leyla Asım Turgut; mimar, milli yüzücü, koleksiyoner ve arşivci kimliğiyle çok yönlü bir kültür insanı olarak tarihte öne çıktı.

Genç yaşta Türkiye'yi temsilen yüzme yarışmalarına katılan Turgut, aldığı mimarlık eğitiminin ardından uzun yıllar bu alanda görev yaptı. Estetik duyarlılığı ile belge ve obje toplama tutkusu sayesinde zengin bir kişisel arşiv oluşturdu.

Turgut'un 1890'lardan 1980'lere uzanan özel koleksiyonu, yalnızca bireysel hayat hikayesini değil, aynı zamanda Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, gelenekten modernliğe geçişin çok katmanlı kültürel dönüşümünü de belgeliyor.

On tematik bölümde yapılandırılan sergi, ziyaretçileri Hariciye Nezareti Konağı'ndan başlayarak Leyla Hanım'ın Viyana'daki eğitim yıllarına, mimarlık ve koleksiyonculuk faaliyetlerine uzanan bir yolculuğa davet ediyor.

Sergi, 1 Eylül'e kadar görülebilecek.