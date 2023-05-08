Britney Spears’ın beklenen otobiyografi kitabına hukuk engeli Britney Spears’ın beklenen otobiyografi kitabı hukuki engele takıldı. Gerekçe ise; ünlü bazı Hollywood isimlerinin kitapta adlarının geçmesi ve ünlü oyuncuyla ilişki yaşamış olmaları.

ensonhaber.com Şarkıcı Britney Spears’ın çıkarmayı planladığı otobiyografi kitabı, kitapta yer alan bazı Hollywood yıldızlarıyla geçmiş ilişkilerin de anlatılması üzerine; hukuki sorunlar doğurabileceği gerekçesiyle beklemeye alındı. The Sun’da yer alan habere göre, geçen yıl babasının vasiliğine karşı verdiği hukuk mücadelesini kazanan Britney Spears, yaşamını kaleme aldığı bir kitap yazdı. Spears’ın geçmişte yaşananları bazı ünlü isimlerin de isimlerini vererek anlattığı kitap, ismi geçenlerin hukuki engeline takıldı. Kitap beklemeye alındı Kitapta ismi geçen bazı ünlülerin, avukatları aracılığıyla yayın şirketine dilekçe gönderdiği belirtildi. Spears’ın hukuk ekibi ise endişeler üzerine kitabın basımını bekletmeye karar verdi. Spears’ın kitabında oldukça dürüst olduğunu söyleyen bir kaynak, kitapla birlikte yıldızın dünyaya olayların kendi tarafını anlatmayı amaçladığını söyledi.