Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi: Türkiye ve dünyayı geziyor

Müzecilikte öncü ve örnek alınan bir ülke olan Türkiye her projesinde adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihe "Geçilmez" olarak kazınan, Çanakkale'de yükselen Azerbaycan Şehitleri Anıtı'ndan yola çıkan mobil müzenin, Gence'den Bakü'ye uzanarak ortak tarihin ve ebedi kardeşliğin izini sürdüğünün altını çizdi.

BakanErsoy, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayan “Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi” tırının Azerbaycan’daki durağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihin seyrini değiştiren milletimizin kahramanlık destanını dünyaya anlatıyoruz.”

ÇANAKKALE RUHU SINIRLARI AŞIYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 2020 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanında üç kez dolaşarak Çanakkale ruhunu yaşattığını belirtti.

Ersoy, orijinal objeler, dijital gösterimler ve interaktif anlatımlarla hazırlanan Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı’nın büyük destanı sınırların ötesine taşıdığını ifade etti.

Balkan ülkelerinin ardından şimdi de “Can Azerbaycan”a ulaşan müzenin, iki kardeş ülkenin ortak yüreğinde aynı duyguyu yaşattığını vurguladı.

Balkanlar’daki 6 ülkede 42 bin 590 soydaşımızla buluşan mobil müze, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı diyen Ersoy, “Ecdadımızın kahramanlık mirasını geleceğe taşımak bizim için bir görevden öte, bir gönül meselesidir” vurusunu yaptı.