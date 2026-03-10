Bursa Ulu Cami’ye asılan mahya, Uludağ’a doğru ışıldadı

Bursa’da Osmanlı döneminden miras kalan mahya geleneği, 627 yıllık geçmişe sahip Bursa Ulu Cami’de Ramazan ayı boyunca sürdürülüyor.

Ramazan ayının başında camiye asılan “Kul hakkından sakın” yazılı mahyanın yerine bu kez “Zekat Berekettir” mesajı yerleştirildi.

MİNARELER ARASINDA 70 METRELİK IŞIKLI MESAJ

Ulu Cami’nin iki minaresi arasındaki yaklaşık 70 metrelik mesafeye kurulan mahya, gece saatlerinde ışıklarıyla dikkat çekti. Ramazan ayı sonuna kadar camide asılı kalacak olan yazı, vatandaşların ilgisini çekti.

BU YIL YÖNÜ DEĞİŞTİRİLDİ

Mahya uygulaması bu yıl farklı bir düzenlemeyle gerçekleştirildi. Önceki yıllarda şehir merkezine doğru okunacak şekilde yerleştirilen mahya, bu kez Uludağ yönüne bakacak şekilde asıldı.

400 YILLIK GELENEK SÜRDÜRÜLÜYOR

Osmanlı döneminden bu yana yaklaşık dört asırdır sürdürülen mahya geleneği, Ramazan gecelerinde cami minareleri arasına asılan ışıklı yazılarla yaşatılmaya devam ediyor. Bursa’daki uygulama da bu köklü geleneğin günümüzdeki önemli örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.