Karabük'te lise öğrencileri, geleneksel Türk müziğini turistlerle buluşturuyor

Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Muhammed İbrahim Ünver ve Siraç Sadık Yılmaz, okuldan arta kalan zamanlarını Tarihi Çarşı’da müzik icra ederek değerlendiriyor.

Yaklaşık bir yıldır tef çalan 15 yaşındaki Ünver ile dört yıldır ney üfleyen 14 yaşındaki Yılmaz, tasavvuf ve Türk sanat musikisi eserlerini seslendirerek çarşıya gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"AMACIMIZ KÜLTÜREL MÜZİĞİMİZİ TANITMAK"

9. sınıf öğrencisi Muhammed İbrahim Ünver, müzik yolculuklarının geleneksel Türk müziğini daha geniş kitlelere tanıtma isteğiyle başladığını söyledi.

Tarihi Çarşı’da müzik yapmaya başladıklarında beklediklerinden daha fazla ilgi gördüklerini belirten Ünver, “Amacımız kültürel müziğimizi insanlara tanıtmak. Tasavvuf musikimiz ve sanat musikimizi insanlara sevdirmek, en azından bu müziklerden haberdar olmalarını sağlamak istiyoruz.” dedi.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Çarşıda yaptıkları müzik dinletilerinin turistlerin ilgisini çektiğini ifade eden Ünver, birçok ziyaretçinin performanslarını kayda aldığını söyledi.

Ünver, “Kimisi videomuzu çekiyor, kimisi bahşiş bırakmak istiyor. Yabancı turistler de çok güzel tepkiler veriyor. İnşallah ileride Türk musikisi dünyada daha da yaygınlaşır.” diye konuştu.

Ramazan ayından sonra daha sık Tarihi Çarşı’ya gelmeyi planladıklarını dile getiren Ünver, tarihi dokusuyla bilinen Safranbolu’da bu müziği icra etmenin kendilerine ayrı bir huzur verdiğini kaydetti.

"MÜZİĞE BAŞLAYINCA BIRAKAMIYORSUNUZ"

sınıf öğrencisi Siraç Sadık Yılmaz da müziğe ortaokul yıllarında başladığını ve lisede de bu ilgisini sürdürdüğünü belirtti.

Turistlerin özellikle geleneksel müzik aletlerine ilgi gösterdiğini anlatan Yılmaz, “Videolarımızı çekiyorlar, dinliyorlar ve mutlu oluyorlar. Özellikle Uzak Doğulu turistlerin dikkatini çekiyor.” dedi.

Müziğe merakı olanlara bu alana yönelmelerini tavsiye eden Yılmaz, “Müziğe kendinizi kaptırınca bırakmak istemiyorsunuz. Ney üflemek ilk başta zor geliyor ama yapabildiğinizi gördükten sonra daha da hevesleniyorsunuz.” ifadelerini kullandı.