Caz Festivali bu yıl uluslararası sanatçıları ağırlayacak

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Kaş Caz Festivali, 26-27-28 Ağustos’ta uluslararası alanda ses getirmiş önemli isimleri dinleyicileriyle buluşturacak.

Caz piyanisti ve bestecisi Uriel Herman Trio, yaşamını New York’ta sürdüren trompetçi Itamar Borochov, Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir şiirinden alınan albüm başlığı ile dikkat çeken Hollandalı Rembrant Trio ve Ediz Hafızoğlu ile 'Kavuşma' projesinde izleyiciyle buluşacak olan Vasiliki Papageorgio festivalin uluslararası konukları olacak.

Yerli konuklar da var

DHA'da yer alan habere göre, 1920'lerin caz ruhunu yeniden yansıtan Uninvited Jazz Band, sesi ile dikkat çeken Su İdil, DJ Tsü Tsü, Mert Pekduraner Quintet, İzzet Kızıl X Emiran 'Across', DJ Mesut Yücel, Kerem Görsev Trio feat. Fatih Erkoç, 'herkes için müzik' sloganı ile yola çıkan Social Inclusion Band ise festivalin yerli konukları olacak.