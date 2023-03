Çocuk, Köstebek, Tilki ve At, En İyi Kısa Animasyon Film dalında Oscar kazandı Charlie Mackesy'nin tüm dünyada 8 milyondan fazla satan ve 2021 yılında okurla buluşan kitabı Çocuk, Köstebek, Tilki ve At, aynı isimle uyarlandığı kısa animasyon filmle Oscar'a layık görüldü.

İngiliz sanatçı ve yazar Charlie Mackesy'nin Çocuk, Köstebek, Tilki ve At The Boy, The Mole, The Fox and The Horse isimli kitabının aynı ismi taşıyan animasyon uyarlaması, 12 Mart Pazar günü Los Angeles'ta düzenlenen Akademi Ödülleri'nde En İyi Kısa Animasyon Film dalında Oscar'a layık görüldü. Apple TV+ ve BBC ortak yapımı olan 30 dakikalık animasyon, Noel zamanı izleyiciyle buluşmuş ve büyük beğeni toplamıştı.

Ödül töreninde konuşan Mackesy, "Ödül inanılmaz, doğruyu söylemek gerekirse nutkum tutuldu ancak insanların kitap ve filmle ilgili tepkileri benim için daha büyük bir ödül." sözleriyle okur ve izleyicilere içten teşekkürlerini sundu.

Usta isimler seslendirdi

Peter Baynton ve Charlie Mackesy'nin yönetmenliği üstlendiği filmin seslendirme kadrosunda Tom Hollander, Idris Elba, Gabriel Byrne ve Jude Coward Nicoll yer alıyor; filmin orijinal müziğinin bestesi ise Isobel Waller-Bridge'e ait.