Devlet Tiyatroları St. Petersburg'da sahneledikleri Medea Material oyunuyla ayakta alkışlandı

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Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu ve Genç İzleyiciler Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Swetlana Lavretsova'nın da aralarında bulunduğu seçkin davetlilerden büyük ilgi gören oyunun çarpıcı anlatımı ve güçlü oyunculukları, izleyicilerde derin bir etki bıraktı.

Temsil sonunda uzun süre ayakta alkışlanan oyun, sadece Rus izleyicilerden değil festivale katılan diğer tiyatro gruplarından da ilgi gördü ve birçok yabancı katılımcı tarafından kendi ülkelerindeki festivallere davet edildi.

ÖZEL AKŞAM YEMEĞİ

Temsil öncesinde St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu ve eşi Elif Talu, oyun ekibi onuruna özel bir akşam yemeği verdi.

Programda sadece oyunun festival yolculuğu değil aynı zamanda ilerleyen dönemde Rus tiyatroları ile Devlet Tiyatroları arasında kurulabilecek işbirlikleri üzerine de verimli bir fikir alışverişi gerçekleştirildi.