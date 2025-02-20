Divanu Lugati't-Türk sergisi Astana'da 23 Şubat'a kadar görülebilecek

AA

Türk Dünyası Vakfı ile Türk Kültür ve Miras Vakfı iş birliğiyle Kazakistan Milli Müzesi'nde açılışı yapılan sergide, Divanu Lugati't-Türk'ün tarihi serüveni ve içeriğine dair bilgiler yer alıyor.

Türklerin medeniyet kurucu yönüne dikkat çeken objelerin sunulduğu sergide ayrıca, Divanu Lugati't-Türk'ün orijinaline uygun tıpkı basım replikası, günümüzdeki haliyle sunulan seçilmiş sözcükler ve atasözleri, Kaşgarlı Mahmud’un çizdiği ilk Türk dünyası merkezli dünya haritasının modern izdüşümünü gösteren bir çalışmaya da yer veriliyor.

"ORTAK SERGİLERE İMZA ATACAĞIZ"

Türk Dünyası Vakfının Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Özsoy, yaptığı açıklamada, sergiyi geçen aralık ayında Bişkek'te açtıklarını belirterek şöyle dedi:



