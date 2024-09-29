Engin Altan Düzyatan: Bir Adam Yaratmak filmi beni çok heyecanlandırdı Şair Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak kitabı, yönetmen Murat Çeri tarafından sinemaya uyarlanacak. Başrolde yer alan Engin Altan Düzyatan çok heyecanlı olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber

Türk edebiyatının usta şairlerinden olan Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak kitabı, yapılan açıklamayla sinemaya uyarlanacağı duyuruldu. Filmde başrolde olması beklenen başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, filmde oynamak için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Düzyatan şöyle konuştu;

"ÇOK GÜÇLÜ BİR EDEBİYAT ESERİ"

"Gerçekten yazarın da yazarlık kariyerini düşündüğümüzde onun için de bir dönüm noktası olan çok güçlü bir edebiyat eseri. Böyle bir eseri sinemaya kazandırıyor olmanın getirdiği bir heyecan hepimizde var. Yönetmenimiz Murat Çeri gerçekten dersine çok çalışmış ve çok ince ayrıntılarıyla düşünmüş. Bana ilk anlattığında beni çok heyecanlandıran bir hikaye bu." dedi.

"HEM HEYECANLIYIM, HEM KORKUYORUM"

"Değişimleri olan, kendi içinde farklı süreçlerini gördüğümüz, ölüm sıkıntısı, ölüm korkusu, yalnızlık ve daha birçok farklı kavramı ele alan, bunların hepsini de tek bir karakterde topladığımız, oynaması güç ama çok çok keyifli bir rol var elimde. O yüzden biraz heyecanlıyım, biraz korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Tiyatro eserini sinemaya uyarlamaya ilişkin ise Düzyatan,

"FARKLI BİR DİSİPLİNLE ÇALIŞIYORUZ"

"Kadromuzdaki hemen hemen herkes tiyatro kökenli. Zaten metin de aslında bir tiyatro metni. O yüzden farklı bir disiplinle çalışıyoruz. Biraz daha tiyatroya hazırlanır gibi hazırlanıp, sinemaya uyarlıyoruz. O yüzden farklı iki disiplini birleştirdiğimiz bir iş olacak bizim için." dedi.