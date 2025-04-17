Evde Tek Başına filminin yönetmeninden yıllar sonra gelen itiraf: Keşke Trump'ın sahnesini çıkarsaydım

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Yayınlandığında çok izlenen yapımlar arasına giren Evde Tek Başına filmi, günümüzde bile televizyonda yayınladığında izlenen filmler arasında yer alıyor. Fakat filmin yönetmeni Chris Columbus, yıllar sonra bir itirafta bulundu.

Ünlü yönetmen, filmin otel sahnesinde yer alan alan ve Donald Trump'ın oteli olması nedeniyle rolde bulunmasını istemediğini, fakat başka çaresinin de olmadığını söyledi. Chris Columbus; "Keşke sahneyi kaldırsaydım." dedi.

Yönetmen şöyle devam etti;

"SÜRGÜN EDİLİRDİM"

“Keşke o sahneyi filmden çıkarabilseydim. Bunu yaparsam muhtemelen ülkeden gönderilirim. ABD’de yaşamaya uygun olmadığım düşünülür, bu yüzden İtalya’ya veya benzeri bir yere geri gitmem gerekir.”

EVDE TEK BAŞINA

Kevin, ailesi Fransa’ya tatile giderken yanlışlıkla evde unutulur. Yalnız kaldığını fark ettiği anda evini de hırsızlara karşı korumak zorunda kalacağını anlar.

Harry ve Marv’nin niyeti, Kevin’in mahallesindeki tüm evleri soymaktır. Kevin’in evinin kolay lokma olmayacağını acı deneyimlerle öğreneceklerdir.

John Hughes’un senaryosunu yazdığı filmin yönetmeni ise Chris Colombus. Evde Tek Başına, vizyona girdiği dönemde büyük ilgi toplamış ve 2 devam filmi çekilmişti.