DHA

Sur Grup’un ev sahipliğinde düzenlenen anlamlı etkinlik, sanat, edebiyat ve akademi dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirdi. Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Büyükelçi Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, yazar Prof. Dr. Ümit Meriç ve pek çok davetli bu özel buluşmaya katıldı.

Yazar Mustafa Aksay tarafından kaleme alınan “Evliya Çelebi’nin Gözüyle Kudüs’ün Miracı” kitabı, Osmanlı seyyahının Seyahatname’de Kudüs’e dair aktardıklarından ilhamla hazırlandı. Sergi ve VR filmiyle desteklenen proje, büyük beğeni topladı.

ELMAS: "KUDÜS, BİZİM İÇİN BİR DAVA"

Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, konuşmasında Kudüs’ün tarih boyunca sahip olduğu derin anlamın altını çizdi:

Sur Grup olarak uzun yıllardır Kudüs’e ve buradaki çalışmalara destek vermek için çaba gösteriyoruz. 4-5 yıl önce bu projeye başlarken hedefimiz, Kudüs’ün kutsal mekânlarını gelecek nesillere daha iyi aktarabilmekti. Ekibimiz, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Yahudi ve Hristiyan topluluklarına ait kutsal alanları da kapsayan kapsamlı bir VR çekimi gerçekleştirdi. Bu sayede önemli bir görsel arşiv oluşturduk.

Elmas, Gazze’de yaşanan son gelişmelerin bu tür projeleri daha da anlamlı kıldığını vurgulayarak, Evliya Çelebi’nin izinden giderek hazırlanan kitabın tarihî bir kıyas imkânı sunduğunu belirtti.

Kudüs, tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, barışın ve çatışmanın kesiştiği bir şehir. Osmanlı döneminde burada adalet ve huzur hüküm sürerken, bugün ne yazık ki bambaşka bir tablo ile karşı karşıyayız. Bizim amacımız, bu kadim şehri yeniden hak ettiği barış ortamına kavuşturma idealine katkıda bulunmak. Kudüs, bizim davamızdır. Bunu gelecek nesillere de anlatmak zorundayız.

Sur Grup’un Kudüs’ü anlamaya ve anlatmaya yönelik bu projeye gönülden destek verdiğini ifade eden Elmas, kitap, sergi ve VR filminin sanatseverlerle buluşmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

AKSAY: "MİRAÇ GECESİNDE BAŞLAYAN BİR YOLCULUK"

Kitabın yazarı Mustafa Aksay, projenin uzun soluklu bir yolculuğun ürünü olduğunu belirtti:

Bu kitap, sekiz yıllık bir hayalin meyvesi. Biz bu projeye, Miraç gecesinde Kudüs’te olma niyetiyle başladık. Dualarımız kabul oldu ve tam Miraç Kandili sabahında Kudüs’e ulaşarak çekimlerimizi gerçekleştirdik. Bugün, bu sergiyi ve kitabı sizlerle paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk kaynağı.

Aksay, Kudüs’ün derin manevi anlamını ve tarihî mirasını, Evliya Çelebi’nin gözünden anlatmanın büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirerek, projenin temel amacının farkındalık yaratmak olduğunu vurguladı:

Nizâr Kabbânî’nin Kudüs için yazdığı şiirler bize hep ilham verdi. O, Kudüs’ü ‘sevgilim’ olarak tanımlıyor. Biz de Sevgililer Günü’nde bu sergiyi açarak Kudüs’e duyduğumuz sevgiyi bu şekilde ifade etmek istedik.

KUDÜS'ÜN MANEVİ DERİNLİĞİ VE TARİHİ DOKUSU

Kitap, Evliya Çelebi’nin Kudüs ziyaretine dair kaleme aldığı notları, şehrin kutsal mekânlarında çekilen özgün fotoğraflarla buluşturuyor. Görsel hafıza niteliğindeki eser, 1997 yılından bu yana yapılan fotoğraf çekimleriyle Kudüs’ün değişen yüzünü de gözler önüne seriyor.

Kitabın giriş yazısını Prof. Dr. Cengiz Tomar kaleme alırken, Evliya Çelebi’nin Kudüs yolculuğuna dair bölümü Dr. Seyit Ali Kahraman, Miraç anlatısını ise Dr. Esra Aksay yazdı.

VR FİLM GÖSTERİMİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen özel VR film gösterimi, konuklara Kudüs’ün 400 yıllık tarihini Evliya Çelebi’nin gözünden izleme imkânı sundu. Mescid-i Aksa ve Kubbetü’s-Sahra’nın 360° VR çekimleri, seyircileri adeta tarihin içine çekti.

Bu eşsiz sergi ve kitap, 26 Şubat’a kadar Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. Kudüs’ün derin manevi mirasını keşfetmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!