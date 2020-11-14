Filistinli koleksiyoncu, Hicaz Demir Yolu'ndan kalan parçayı Türkiye'ye vermek istiyor

Munir eş-Şerha, elinde Arapça 'Emir'ül Mü'minin Sultan Gazi 2. Abdülhamid Han Efendimizin hayratlarındandır' yazılı bir demir parçasını Türkiye'ye teslim etmek istiyor.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli Munir eş-Şerha, kendi çabalarıyla ulaştığı ve Hicaz Demir Yolu'nun bir parçası olduğu düşünülen üzerinde Arapça "Emir'ül Mü'minin Sultan Gazi 2. Abdülhamid Han Efendimizin - azzehu ve nasrehu - (Allah onu aziz eylesin ve ona yardım eylesin) hayratlarındandır." yazılı bir demir parçasını muhafaza ediyor.

1300'E YAKIN TARİHİ ESERİ SERGİLİYOR

Şerha'nın, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Dura beldesinde oluşturduğu sergide çeşitli dönemlere ait 1300'e yakın tarihi eser niteliğinde parçalar bulunuyor.

HİCAZ DEMİR YOLUNA AİT MADENİ PARÇA

Dört yıl önce İsrail'in Akka kentinde ulaştığı ve Hicaz Demir Yolu'nun şube hattından bir madeni parça olduğunu düşündüğü eser de bunlar arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'YE TESLİM ETMEK İSTİYOR

Şerha, üzerine yazı işlenmesi nedeniyle demir yolunun diğer parçalarından daha önemli olduğunu düşündüğü bu eseri, yalnızca Türkiye'ye teslim edebileceğini belirtiyor.

"TARİHİ ESER YAĞMASINDAN KURTARDIM"

Tarihi eser meraklısı Şerha, söz konusu parçayı nasıl bulduğunu anlattı.

Eseri İsrail'in Akka kentindeki tanıdıkları aracılığıyla bulduğunu belirten Şerha, şunları ifade etti:

"Dört yıl önce Akka'dan bir arkadaşım beni aradı ve oradaki Hicaz Demir Yolu tüneli içinde kazı çalışmaları yapıldığını, çalışmalar sırasında büyük ölçüde tarihi eser niteliğinde taş ve madeni parçaların talan edildiğini söyledi. Hemen oraya gittim. Bölgedeki araştırmalarım sırasında enkaz altında demir yolunun uzun bir parçasını buldum. 6 metre uzunluğunda bir parçaydı ama hepsini taşıyamayacağım için yalnızca üzerinde yazılı yaklaşık 1 metrelik bölümü almak zorunda kaldım."





"SATMAYACAĞIM, SADECE TÜRK DEVLETİNE VERECEĞİM"

Üzerinde Sultan Abdülhamid'in isminin yazılı olması dolayısıyla bunun diğer demir yolu parçalarından farklı eşsiz bir parça olduğunu düşünen Şerha, "Eseri satmam için yapılan cazip teklifleri reddettim. Satmayacağım. Yalnızca Türk devletine teslim etmeye hazırım. Türkiye'nin bunu teslim almak isteyebileceğini zannediyorum. Bu, Filistin topraklarındaki Osmanlı ve İslam mirasının bir parçası." dedi.

"HİCAZ DEMİR YOLU'NUN BİZİM İÇİN ÖZEL BİR YERİ VAR"

İsrail makamlarının eline geçmesine izin vermeyerek bu eseri muhafaza ettiğini kaydeden Şerha, Hicaz Demir Yolu'nun tüm Müslümanlar için özel bir yeri olduğunu söyledi.

Şerha'nın elindeki parçanın tarihi eser niteliğinde olup olmadığına ilişkin net bir veri ve beyan bulunmazken, Eski Filistin Vakıflar Bakanlığı Araştırma ve Belgeleme Müdürü Mahmud Ebu Saliha, ön incelemeleri sonucunda parçanın tarihi eser olduğunu kaydetti.