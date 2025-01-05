Göbeklitepe 2024'te 709 bin ziyaretçiyi ağırladı

AA

Ziyarete açıldığı 2018'de üst koruma çatısı yapım çalışmaları nedeniyle bir kısmı ziyarete kapalı kalan ören yerini o dönem yaklaşık 70 bin kişi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesiyle Göbeklitepe, 412 bin 378 ziyaretçiyi ağırlamayı başardı.

Salgın nedeniyle 2020'de ziyaretçi sayısında beklenen ziyaretçi hedefi tutmadı ve ören yerini sadece 197 bin 912 kişi ziyaret edebildi. Göbeklitepe, 2021'de 567 bin 453 kişiyi ağırlayarak 4 yılın en yüksek ziyaretçi rakamına ulaştı.

Tarihi ören yeri, 2022'de ise 850 bin misafire ev sahipliği yaparak ziyaretçi rekorunu kırarken, 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler ve sel nedeniyle ziyaretçi sayısı 317 bin 253'e geriledi.

ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2024'te en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri listesinde yer alan Göbeklitepe'yi, geçen yıl 709 bin 643 kişi gezdi.