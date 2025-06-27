Grammy ödüllü sanatçı Diana Krall, İstanbullularla buluşacak

Diana Krall, Epifoni organizasyonu ve All Things Live Middle East iş birliğinde 1 Kasım'da Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

Billboard Caz Albümleri listesinin zirvesinde 8 albümü bulunan tek caz şarkıcısı ünvanına sahip Krall, eşsiz vokali ve usta piyanistliğiyle caz müziğine yön veren isimlerden biri olarak biliniyor.

MİLYONLARCA ALBÜM SATTI

Kendine has tarzıyla caz, pop ve bossa nova türlerini harmanlayan sanatçı, dünya çapında milyonlarca albüm satışıyla müzik tarihine adını yazdırdı.