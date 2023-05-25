Hatay enkazından çıkan nesneler İstanbul Havalimanı'nda sergilendi Sanatçı Mehmet Kavukçu, 11 ili etkileyen büyük depremin ardından Hatay'da enkazlardan topladığı nesneleri İstanbul Havalimanı'nda sergiledi. Sergi, 6 ay boyunca yolcular tarafından gezebilecek.

DHA

İstanbul Havalimanı’nın kültür ve sanat merkezi İGART Gallery, Sanatçı Mehmet Kavukcu’nun “Doğa” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Prof. Gülveli Kaya’nın küratörlüğünde sergi sanatçının farklı dönemlerde ve ülkemizi yasa boğan 6 Şubat depremleri üzerine ürettiği performans video, fotoğraf ve objelerin yerleştirmelerinden oluşuyor.

İstanbul Havalimanı’nda giden yolcu arındırılmış katından bugün açılışı yapılan “Doğa” adlı sergiye İstanbul Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Hüsamettin Koçan ve Sanatçı Mehmet Kavukcu ve Havalimanı çalışanlarının katıldı.

İnsan ve doğa ilişkisi

Sergide sanatçı Mehmet Kavukcu’nun farklı dönemlere ait performans çalışmaları arasından seçilmiş videoların yanı sıra fotoğrafların ve Hatay deprem bölgesinden toplanmış objelerin yerleştirmelerinden oluşuyor. “Doğa” başlığı altında insan ve doğa arasındaki çelişkili ilişkiyi ve bu ilişkinin sonuçlarını yerleştiriyor.