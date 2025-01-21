İlber Ortaylı: Parasızken bile sinemaya giderdim

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Pek çok kitabın yazarı tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir televizyon programında sinemaya olan sevgisini dile getirdi. Ortaylı; "Öğrencilik yıllarımda çok parasız kaldım ve yine de sinemaya gitmeye devam ettim" dedi.

Ortaylı şöyle konuştu;

"İMKANSIZ ZAMANLARDA BİLE SİNEMAYA GİTTİM"

"Benim dalımdaki filmlerin hepsini ne yapıp edip görürüm. En parasız, en imkânsız zamanlarda bile sinemaya giderdim. Türk filmlerini açık hava sinemasında bile seyrettim. Türk filmleri o dönemleri görmede önemli kaynaklardan biri. Çünkü orada, İstanbul’un kendi mahalle lehçeleri kullanılıyordu. Onların anlayışı, tasavvuru, hayata bakışları, iffet anlayışı, onur anlayışı, dürüstlük anlayışı hepsi oradan takip ediliyordu" şeklinde konuştu.

"Bir dönem filmi yapılsa hangisini görmek isterdiniz?" sorusuna Ortaylı,

"19. Yüzyıl çok hoşuma gider. O asrın hayatı çekilebilir. Hepsi güzel olur. Yeter ki bilgi edinin. Kanuni devri de olur, 3. Ahmet devri de olur. O çok enteresan bir devir ama nasıl baktığınızda, nasıl karşılaştırdığınıza bağlı" cevabını verdi.

"İNGİLİZCE ÖĞRENİN TAVSİYESİ"