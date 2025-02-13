İmzalar atıldı; Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor

AA

Türk sanat müziğinin efsanevi ismi olan, Diva unvanlı Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor. Yapılan açıklamaya göre, usta sanatçının hayatına dair ne varsa sinema yoluyla aktarılacak. Ersoy'un hayranları sevdiği sanatçının bütün yönlerini sinemayla öğrenebilecek.

Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı.

Kendine özgü tarzıyla tanınan ve sevilen sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı.

ÇALIŞMALAR MAYISTA

Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.