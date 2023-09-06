İngiltere'de bir kadının pazardan dört dolara aldığı tablo, 250 bin dolar değerinde çıktı İngiltere'de evinde temizlik yapan bir kadın bit pazarından dört dolara aldığı tabloyu fark etti. Bunun üzerine tablonun değerini merak eden kadın hayatının şokunu yaşadı. Çünkü tablo tam tamına 250 bin dolara değerinde çıktı.

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Sanat çevrelerinde şaşkınlık veren olay İngiltere'de yaşandı. Altı yıl önce pazarda alışveriş yaparken bir esnaftan dört dolara aldığı tabloyu evine getiren adı bilinmeyen kadın, gerçeği altı yıl sonra fark etti.

Evinde temizlik yaparken bir köşeye atan ve varlığını yeni fark eden kadın, tablonun gerçek değerini öğrenmek için tabloyu sanat konservatörüne götürdü. Burada tabloyu inceleyen konservatör büyük şaşkınlık yaşadı.

250 bin dolar değerinde

Konservatör, kadına tablonun 250 bin dolar değerinden olduğunu ve ressam Bewell Convers Wyeth'e ait olduğunu söyledi.

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Satışa çıkacak

Bonhams Skinner müzayede evinin listesine göre, 1939'da Helen Hunt Jackson'ın, Ramona romanı için oluşturulan dört eserden biri olan resmin, tahmini olarak 150 bin ila 250 bin dolar değerinde olduğu saptandı. Eser 19 Eylül tarihinde açık artırmada satışa sunulacak.