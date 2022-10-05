İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali başladı

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nin açılış töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu'nun farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin buluşma noktası olduğunun altını çizerek, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin de bu çeşitliliği içerdiğini söyledi.

Festival ile, geleceğin ihtiyaçlarına geçmişten ilham alarak yeni çözümler bulmayı hedeflediklerini dile getiren Demircan, "Anadolu'nun her bölgesinin kendisine ait bir sesi, bir nefesi ve bir çalgısı var. İstanbul da gücünü Anadolu'dan alıyor. Anadolu'nun renklerinden, sesinden, nefesinden, mutfağından alıyor. Bu duygu ve düşüncelerle bu başarılı organizasyon için emeği geçen herkesi kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Halk müziği içerisinde irfani türkülerin özel bir yeri var"

Festival kapsamında saz ve söz ustaları İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray ve Ümit Yılmaz'ın sahne aldığı İrfani Türküler konseri düzenlendi.

AA'da yer alan habere göre; konserde konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, müzikseverler için irfani türkülerden oluşan bir repertuvar hazırladıklarını belirterek, "Bizim halk müziği geleneğimizin çok zengin repertuvarı içerisinde irfan türkülerin özel bir yeri var" ifadelerini kullandı.

"Tarih arkamızda degil; ayaklarımızın altındadır"

Klaın; "Bu bilmek, sıradan manada bilmekten farklı olarak tecrübe edilerek, hissederek gerçekleşmiş bilgiyi ifade eder. O yüzden arif olan kişi sahip olduğu bilgiyi tecrübe etmiş, kalbine nüfuz ettirmiş kişi demektir. Bu türküler de irfani bir dille insanın yeryüzündeki yolculuğunu, ilişkilerini, inişleri ve çıkışlarını ihtiva eder. Bu yolculuk, yatay düzlemde yaşanan bir yolculuk değildir. 17. yüzyılda yaşamış filozoflarımızdan birinin ifadesiyle 'Tarih arkamızda değil ayaklarımızın altındadır'. Zira yolculuğun aslı yatay değil, dikey yüzünde yaşanan yolculuktur."

Festival konser ve sergilere ev sahipliği yapacak

İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali üç gün boyunca AKM, AKM Alt Fuaye alanı ve Galata Üniversitesi Şişhane Meydanı'nda halk müziklerine dair pek çok etkinliği sanatseverlerle buluşturacak.

Festival kapsamında Anadolu'nun sözlü tarihi olan müzik enstrümanlarından oluşan sergi de AKM Alt Fuaye alanında üç gün boyunca gezilebilecek.