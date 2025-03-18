İstanbul bu hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne olacak

AA

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 18-22 Mart'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Nereye", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Bir Gün Eksik Bir Gün Fazla", Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "İnsandan Kaçan" ve Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Bir Ruhun Hikayesi" oyununu sahneleyecek.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde 20-22 Mart'ta "Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı" oyunu, 20-23 Mart'ta Garibaldi Salon 2'de "Işıltılı Haşerat" oyunu izlenebilecek.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu Fuaye Alanı'nda "Çöp Canavarı", Mecidiyeköy Büyük Sahne'de ise "Kırmızı Küre" oyunu 23 Mart'ta çocuk izleyicilerle buluşacak.

Ankara Devlet Tiyatrosunun sahnelediği ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın Kont Dracula'yı canlandırdığı "Dracula Bir Dehşet Komedisi" oyunu, 21-23 Mart'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek

DOKUZ OYUN İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında bugün Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Ödüllü (Geleneksel Orta Oyunu)", 19-22 Mart'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Ben Medea Değilim", Ümraniye Sahnesi'nde "Gök Kubbe", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Hayat Der Gülümserim", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Yenilmez", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Maviydi Bisikletim" ve Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Gidion'un Düğümü" izlenebilecek.

Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi'nde 22 Mart'ta "Uçurtmanın Kuyruğu" oyunu seyirciyle buluşacak.

Çocuk oyunlarında ise 23 Mart'ta Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Sesler Ülkesi", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Bir Gece Masalı", Ümraniye Sahnesi'nde "Bekçi ile Postacı", Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi'nde "Çöpsüz Dünya", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Sevdalı Bulut", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Rüya" oyunu minik tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

AMADEUS AKM'DE SAHNELENECEK

Peter Shaffer'ın kaleme aldığı, usta bestekarlar Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin hikayesini ele alan "Amadeus", 23 Mart'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneye taşınacak.

Enis Arıkan'ın başrolünde yer aldığı "Hayalperest" 21 Mart'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sahnelenecek.

Tiyatro Ak'la Kara'nın Agatha Christie'nin ünlü eseri "Doğu Ekspresinde Cinayet"ten uyarladığı aynı isimli oyun yarın Sahne Dragos'ta, 19 Mart'ta Fişekhane'de, 22, 23, 27 ve 28 Mart'ta Tiyatro Ak'la Kara Sahnesi'nde sergilenecek.

Oyunda dedektif Hercule Poirot'ya Atilla Şendil can verirken, sahnede ona Savaş Özdural, Romina Özipekçi, Özdemir Çiftçioğlu, Pelin Turancı, Hakan Akın, Ozan Dağara, Oya İnci, Ebru Karanfilci, Can Esendal, Ilgın Angın, Fatih Özacun ve Kerem Tataroğlu eşlik ediyor.

İzleyicilere aşkın zaman ve mekan tanımayan yolculuğunu sunan "Aşk Biter mi?" oyunu, 23 Mart'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda oynanacak. Başrollerinde usta oyuncular Kerem Alışık ve Evrim Alasya'nın yer aldığı oyun, iki eski sevgilinin yıllar sonra yeniden bir araya gelerek geçmişle yüzleşmesini işliyor.

GÖSTERİLER VE SÖYLEŞİLER

Arter'in 15-18 yaşındaki gençleri çağdaş sanatla yakınlaştırmayı amaçlayan "Teneffüs" başlıklı etkinliği, 22 Mart'ta gerçekleşecek. Proje, lise öğrencilerinin çağdaş sanatla buluşarak yapıtlar üzerine düşünmelerine ve yeni yorumlar getirmelerine olanak sağlamayı amaçlıyor. Akran eğitimi modeli üzerine kurulu projenin genç yürütücüleri, Arter'in güncel sergilerinde yer alan iki eserini gençlerle sergi mekanında yorumlayacak.

YUNT'un "Mekanın Üretimini Yeniden Düşünmek" başlıklı konuşma dizisi, Zeynep Sayın ile devam ediyor. "Çizginin Boşluğu" başlıklı konuşma, 23 Mart'ta 15.00'te Prof. Dr. Eva Şarlak moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

İstanbul Modern'de Eco Art Lab eğitim programı kapsamında, 23 Mart'ta "İsmet Değirmenci ile Doğal Formlardan Renklere Heykel Atölyesi" yapılacak.

Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünya standartlarında bir proje olan ve bugüne kadar 100'den fazla ülkede 50 milyon seyircinin izlediği Anadolu Ateşi "Troya"yı yarın AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleyecek.

FESTİVALLER

21. Akbank Kısa Film Festivali, 23 Mart'a kadar devam edecek. Festivalde yer alan kısa filmler, ücretsiz olarak Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Kadıköy Sineması ve Akbank Sanat'ta izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl ilk kez düzenlenecek "İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali", 20-23 Mart'ta İstanbul'da gerçekleşecek. Kurmaca kısa film, belgesel film ve uzun metraj filmlerden oluşacak festivalde, 21 ülkeden 60 film sinemaseverlere sunulacak. Gösterimler, Atlas 1948 Sineması ile AKM Yeşilçam Sineması'nda yapılacak.

Hope Alkazar'da kadın futbolu temalı filmler gösterilirken, Kadıköy Sineması'nda 22 Mart gecesi, sabaha kadar 3 kült spor filmi izlenebilecek.

İklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekmeyi amaçlayan "Bu son şansımız mı?" etkinliğinin gösterim programı, 19 Mart-19 Nisan arasında Salt Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da gerçekleştirilecek. Sekiz belgesel filmden oluşan seçki, suyun hayati önemine odaklanıyor.

KONSERLER

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında 21 Mart'ta AKM'de "Çanakkale Zaferi Anma Konseri" gerçekleşecek.

Sanatçı Ayşegül Aldinç İstanbul Deniz Müzesi'nde, Cem Adrian ise AKM'de 22 Mart'ta sahne alacak.

Flüt sanatçısı Zeynep Keleşoğlu ile piyanist Orçun Orçunsel, 22 Mart'ta Türk Telekom Prime Kahve Konserleri kapsamında AKM fuayesinde konser verecek. İkili, Bela Bartok, Otar Taktakishvili, Franz Liszt, Fikret Amirov ve Ekrem Zeki Ün'ün eserlerini yorumlayacak.

İDOB'un "Ihlamur Ağaçlarının Altında 'H. Wolf' Kaybolmuş Şarkılar" başlıklı konseri, 23 Mart'ta AKM'de gerçekleşecek. Piyanoda Fügen Yiğitgil'in yer aldığı konserde Işık Belen solist olacak.

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda ise bugün kemanda Friedemann Eichhorn, viyolonselde Peter Hörr ve piyanoda Florian Uhlig'in yer aldığı Phaeton Piano Trio müzikseverlerle buluşacak.

Milli Reasürans Oda Orkestrası 19 Mart'ta, CRR Caz Orkestrası ve Mirna Bogdanovic 21 Mart'ta, Kidconcerts ile Mevsimler 22 Mart'ta CRR Türk Müziği Topluluğu 23 Mart'ta konser verecek.

SERGİLER

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay'ın "Tak Takıştır Yap Yakıştır" adlı sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda 25 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Oyuncu ve ressam Haydar Şişman'ın "Kuva-yı Milliye" sergisi 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde sanatseverlerle buluşacak.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Galeri Bedri Rahmi Sergi Salonu'nda yarın açılacak sergide, sanatçının 1915'ten 1923'e kadar geçen süreci panoramik bir bakışla ele aldığı dev boyutlarda 23 tuval resim yer alıyor.

Yazar, şair ve ressam Cem Mumcu'nun kişisel sergisi "Inhibition/Exhibition" (Çile Bülbülüm Çile), 3 Nisan'a kadar Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi'nde izleyiciyle buluşuyor. Mumcu, sergideki eserlerinde insan doğasının iki temel ve çelişkili yönü olan bastırma ve dışa vurumu görsel bir metafor olarak ele alıyor.

Albaraka Türk tarafından düzenlenen Abdüsselam Ferşatoğlu'nun küratörlüğünü üstlendiği "Nebi Buyruğu" başlıklı hat sergisi Taksim Camii Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor.

Sergide, Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışmaları'nda ödüle değer bulunan 25 eser görülebilecek.