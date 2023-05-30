İstanbul Müzik Festivali 1 Haziran'da başlıyor İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 51. İstanbul Müzik Festivali, 1-17 Haziran'da müzikseverlerle buluşacak.

AA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'ndan (İKSV) yapılan açıklamaya göre, festivalin 1 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleşecek açılış konserinde, Tekfen Filarmoni Orkestrası ile piyanist Jan Lisiecki aynı sahneyi paylaşacak.

Çellist Nicolas Altstaedt, Münih Oda Orkestrası eşliğinde 2 Haziran'da İş Kuleleri Salonu'nda konser verecek.

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile soprano ve şef Barbara Hannigan'ın sahne alacağı konser, 3 Haziran'da AKM'de gerçekleşecek.

İki hafta sürecek

İlk hafta sonunda "Müzik Rotası", "Hafta Sonu Klasikleri" ve "Müzikli Bir Hafta Sonu" etkinlikleri izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında 17 Haziran'a kadar 18 farklı mekanda yapılacak 25 konserde, 60'tan fazla isim sahnede olacak.

Müzik bölümü öğrencilerine ücretsiz

Etkinlikleri, konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler ücretsiz izleyebilecek.