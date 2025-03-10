İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

AA

Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yarın "Dans Adrenalin" dans gösterisi, 13 Mart'ta "Süt Kardeşler" ve 16 Mart'ta "Richard" tiyatro oyunu, 15 Mart'ta ise "Romeo ve Juliet" bale gösterisi sanatseverlerle buluşacak.

AKM'de ayrıca 10-13 Mart'ta "Flow: Bir Kedinin Yolculuğu" ve "Yaşamak" filmleri izleyiciye sunulacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından 11-15 Mart'ta Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Kapıların Dışında", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Mumyalar", 13-15 Mart'ta Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Sadakat", Garibaldi Salon 2'de "Kontrabas" oyunları sahnelenecek. Üsküdar Tekel Sahnesi'nde ise 14 ve 15 Mart'ta "İnsandan Kaçan" oyunu izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında 12-15 Mart'ta Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Tartuffe", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Oscar", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Sivrisinekler", Ümraniye Sahnesi'nde "Ağrı Dağı Efsanesi", Müze Gazhane'de "Köpek Kalbi", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Yaftalı Tabut", Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Savaş ve Barış" tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Zorlu PSM'de 10-12 Mart'ta "Kel Diva", 11 Mart'ta "Eylül" ve "Amadeus", 12 Mart'ta "Medea", 13 Mart'ta "Muskat", 13 ve 14 Mart'ta "İnsanlar Mekanlar Nesneler" ve 14 Mart'ta "Ama" oyunu sahnelenecek.

Maximum Uniq Hall'de 11 Mart'ta "Salıncak", 12 Mart'ta "Aydınlıkevler", 14 Mart'ta "Konuşmamız Lazım", 16 Mart'ta ise "Zengin Mutfağı" oyunları seyirciyle buluşacak.

KONSERLER

AKM'de 12 Mart'ta "Tedaviyye'ül Musıkiyye (Müzikle Tedavi)", 14 Mart'ta "İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri Ayşegül Sarıca Anısına" ve "Gerdaniye Köçekçeler ve Şirin Pancaroğlu", 15 Mart'ta "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Kapadokya", 16 Mart'ta ise "Viva Verdi", "M. Fatih Çıtlak'ın Anlatımıyla Asitane Meşkleri" ve "Ustalara Saygı Zekai Dede, Şemseddin Ziya Bey, Hafız Yusuf Efendi" konserleri dinleyiciye sunulacak.

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda bugün "Emin Fındıkoğlu +12", 12 Mart'ta "Kabulünün 104. yıl dönümünde İstiklal Marşlarımız", 15 Mart'ta "Cengiz Özkan ve Orkestrası" konserleri izlenebilecek.

Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde 11 Mart'ta "Cem Babacan Solo Piyano Resitali" dinleyiciyle buluşurken, 12 Mart'ta "Dedublüman" Holly Stone Beyoğlu Fitaş Sahnesi'nde konser verecek.

Ayrıca Fazıl Say ve Patricia Kopatchinskaja 14 Mart'ta Zorlu PSM'de, İrem Derici 14 Mart'ta Jolly Joker Vadistanbul'da, Gürcü rap sanatçısı Gio Pika da 15 Mart'ta JJ Arena'da sahneye çıkacak.

SERGİLER

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi ressam İlhami Atalay'ın "Tak Takıştır Yap Yakıştır" adlı sergisi, Dolmabahçe Sarayı Sergi Salonu'nda 25 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Albaraka Türk tarafından düzenlenen Abdüsselam Ferşatoğlu'nun küratörlüğünü üstlendiği "Nebi Buyruğu" başlıklı hat sergisi, Uluslararası Albaraka Türk Hat Yarışmaları'nda ödüle değer bulunan 25 eser, Taksim Camii Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluşuyor.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TYEKB) tarafından düzenlenen, Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan 2. Abdülhamid'e Osmanlı sultanlarının koleksiyonlarında yer alan ve vakfettikleri Kur'an-ı Kerimlerden oluşan "Sultanların Mushafları" sergisi Rami Kütüphanesi'nde ziyaret edilebiliyor.

Galeri Kalem Güzeli'nin koleksiyonunda yer alan tarihi ve güncel hat çalışmalarının bir araya getirildiği "Emanet" sergisi 28 Mart'a kadar Zeytinburnu Kültür Sanat'ta gezilebilecek.

Çağdaş medya sanatçısı Hakan Yılmaz'ın obeziteli bireylerin deneyimleri ve sorunlarından yola çıkarak hazırladığı dijital enstalasyon "Algıdan Farkındalığa: FLUX", Kadıköy'deki Decollage Sanat Galerisi'nde sergileniyor.

Hat, tezhip, minyatür ve çini eserlerinden oluşan "Gelenekten Geleceğe Kadın Sanatçılar" sergisi, Çamlıca'daki Yıldız Holding Sergi Salonu'nda görülebiliyor.

İBB Kültür AŞ'nin ramazan ayına özel hazırladığı, "Gelenekten Geleceğe: Kültürel Belleğin Dijital Yansımaları" sergisi Dijital Deneyim Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.

KAYIP ALFABE SERGİSİ

Fotoğraf sanatçısı ve yazar Varol Uzlu'nun "Bu Topraklarda Kadın Olmak" adlı sergisi de Beyoğlu Belediyesinin ev sahipliğinde Terra Santa'da 4 Nisan'a kadar gezilebilecek.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan ve Andy Warhol'a adanan "Warhol'un Dünyası-Pop Art'ın İkonu" sergisi 4 Mayıs'a kadar AKM Müzik Platformu'nda, "Frida Kahlo'nun Günlükleri Sergisi" de AKM Çok Amaçlı Salon'da 23 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sanatçı Ahmet Güneştekin'in göç, hafıza, hatıra ve bellek kavramlarına odaklandığı "Kayıp Alfabe" sergisi, Artİstanbul Feshane'de 20 Temmuz'a kadar izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın 1,5 milyona yakın kareyi içeren arşivinden bir seçkiye yer verdiği "Renklerin Yolculuğu" sergisi, 25 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de izlenebilecek.

Meşher, 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisini, 13 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşturmaya devam edecek.