İtalya'da yine selfie krizi; milyonluk tablo hasar gördü, müze kapatıldı

İtalya’nın Floransa kentindeki meşhur Uffizi Galerisi’nde bir turist, selfie’çekerken 18’inci yüzyıla ait bir yağlı boya tabloya zarar verdi.

Uffizi Galerisi’nin açıklamasına göre İtalyan ressam Anton Domenico Gabbiani’nin (1652-1726) 18’inci yüzyılda resmettiği Ferdinando de Medici, Toskana Büyük Prensi tablosu hasar gördü. Gabbiani bu eserinde Medici hanedanının varisi Ferdinando de Medici’yi görkemli bir şekilde tasvir ediyor.

KISITLAMALAR YOLDA

Müze, tablodaki hasarın hızlıca onarılabileceğini açıkladı. Müze direktörü Simone Verde’yse ziyaretçilerin müze içindeki davranışlarına bazı kısıtlamalar getirilebileceğini belirtti: ”Müzelere sosyal medyada paylaşmak için ‘meme’ yapmak veya selfie çekmek amacıyla gelen ziyaretçiler sorun teşkil ediyor.”

TABLODA BÜYÜK HASAR

Söz konusu portre Uffizi Galerisi’nde düzenlenen Floransa ve Avrupa: 18. Yüzyıl Sanatları adlı serginin parçasıydı. Galeriye göre tabloya hasar veren ziyaretçi polislerce tespit edildi ve yargı makamlarına bildirildi.

Müze 2 Temmuz'a kadar kapatıldı.