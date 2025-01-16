İzlenme rekorları kıran Matrix filmleri Pera Müzesi'nde izleyiciyle buluşacak

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yapılan açıklamaya göre, sinemanın kült serilerinden "Matrix"in tüm filmlerinin gösterileceği program, 31 Ocak-16 Şubat'ta Pera Müzesi Oditoryumu'nda izlenebilecek.

Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film) tarafından hazırlanan yılın ilk programı, sinemaseverleri dijital sanat ve algoritma dünyasına davet ediyor.

Beyaz perdede 25 yıl önce ilk filmi izleyiciyle buluşan "Matrix" serisi, dijital estetiği, görsel efektleri ve ikonlaşan "yeşil kod" tasarımıyla hem popüler kültüre hem de dijital sanata yön verdi.

Yapay zeka, algoritmalar ve sanal gerçeklik kavramlarını felsefi derinlikle ele alan seri, dijital dünyaların sanat ve teknolojiyle olan ilişkisine yeni bakış açısı kazandırdı.

DÖRT OSCAR KAZANDI

Serinin 1999'da beyazperdede gösterilen ilk filmi Matrix'te, gündüzleri sıradan bilgisayar programcısı, geceleri ise Neo adıyla bilinen hacker olarak iki farklı hayat süren Thomas'ın hayatı, gizemli Trinity ve karizmatik lider Morpheus'la tanışmasıyla bir anda değişir. Yapay zeka tarafından köleleştirilen insanlığın yaşadığı dünyada büyük mücadeleye girişen Neo'nun bu ilk hikayesi, 4 dalda Oscar almıştı.

2003 YILINDA VİZYONA GİRDİ

Serinin 2003'te vizyona giren ikinci filmi "Matrix Reloaded"da Neo, Trinity ve Morpheus, düşmanlarıyla hem simülasyon dünyasında hem de gerçeklikte mücadele ederken, Neo özgür irade ve döngüsel yapılardan oluşan sistem arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

Serinin ikinci filmiyle aynı yıl seyirciyle buluşan üçüncü filmi "Matrix Revolutions"ta ise Matrix ile gerçek dünya arasındaki garip boşlukta sıkışıp kalan Neo, Morpheus ve Trinity tarafından kurtarılıyor. Neo ve Smith, insanlığın ve sistemin kaderini belirleyecek epik mücadelede karşı karşıya geliyor.