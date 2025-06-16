John Lennon’ın dört sayfalık aşk mektubuna 40 bin sterlin

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Londra’daki Christie’s Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıkarılacak mektubun, 40 bin sterline (54 bin dolar) satılması bekleniyor.

Lennon mektubu, 19 Nisan ile 24 Nisan 1962 arasında tarihleri arasında Beatles’ın Hamburg’daki Star-Club’da ilk konserlerini verdiği dönemde yazdı. O zamanlar 21 yaşında olan Lennon, gelecekteki eşi Cynthia Powell’a olan özlemini şu cümlelerle dile getirdi:

"SENİ DELİLER GİBİ ÖZLÜYORUM"

"Seni çok ama çok seviyorum ve seni deliler gibi özlüyorum... Keşke pazar gazeteleri ve çikolatalarla senin dairene doğru yolda olsaydım."

DÖRT SAYFALIK MEKTUP

Dört sayfalık mektupta Lennon’ın, McCartney’nin horlamasından şikâyet etmesi de dikkat çekiyor.