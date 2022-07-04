Kapadokya yılın ilk yarısında 1 milyon 412 bin ziyaretçi ağırladı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki turizm merkezi Kapadokya'da müze ve ören yerlerinde bu yılın ocak-haziran dönemindeki ziyaretçi sayısı, 1 milyon 412 bin 252 olarak kaydedildi.

2019 yılında ziyaretçi sayısı ile tüm yılların rekorunu kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin yürütüldüğü 2020 ve 2021 yıllarında sakinlik yaşanan Kapadokya, bu yıl turizmcilerin özlem duyduğu yoğunluğa yeniden kavuştu.

Nevşehir Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bölgedeki müze ve ören yerlerini ocak ayında 88 bin 677, şubatta 83 bin 432, martta 133 bin 166, nisanda 247 bin 459, mayısta 477 bin 757, haziranda ise 381 bin 761 kişi gezdi.

AA'da yer alan habere göre, bölgede en çok ziyaret 397 bin 958 kişiyle Zelve Ören Yeri'ne gerçekleşti. Listede ikinci sırada yer alan Göreme Açık Hava Müzesi'ni 395 bin 771, üçüncü sıradaki Kaymaklı Yeraltı Şehri'ni ise 118 bin 103 turist ziyaret etti.

Ziyaretçi sayısında artış

Bölgedeki müze ve ören yerlerini 2016 yılının aynı döneminde 672 bin 730, 2017'de 908 bin 294, 2018'de 1 milyon 235 bin 355, 2019'da 1 milyon 562 bin 617, 2020'de 339 bin 685, 2021'de 483 bin 915 yerli ve yabancı turist gezmişti.