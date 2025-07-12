Karlıova'da geleneksel at yarışları

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen at yarışları bu yıl da coşkuyla devam etti. Önceki yıllarda Karlıova Kaymakamlığı’nın destek verdiği etkinliğe bu kez Karlıova Belediyesi ev sahipliği yaptı. 1960’lardan 2000 yılına kadar her yıl yapılan yarışlar, 23 yıl aradan sonra 2023’te yeniden başlamıştı. Toklular Köyü yarış alanında gerçekleşen organizasyona Kars, Muş ve Erzurum’dan çok sayıda yarışçı katıldı. Etkinlik süresince Karlıova Belediyesi’ne ait itfaiye aracı ve sağlık ekipleri hazır bulundu.

4 GRUPTA 47 AT YARIŞTIRILDI

Toplam 47 atın katıldığı yarışlar dört grupta yapıldı. Her grupta ilk üç sırayı alan yarışmacılara altın ödülleri ve kupalar verildi. Birinci grupta ‘Derviş’ (Mehmet Karadeniz) birinci, ‘Akarsu’ (Zülküf Akarsu) ikinci, ‘Dervişbey’ (Mehmet Derviş) üçüncü oldu. İkinci grupta ‘Bahgürün’ (Emrah Güler) birinciliği alırken, ‘Şahincan’ (Abdulkerim Yavaş) ikinci, ‘Şafak’ (Erkan Gülmez) üçüncü sırada yer aldı. Üçüncü grupta ‘Kömürhanbey’ (Mustafa Yaşar) birinci, ‘Dıran Karış’ (Ali Öztürk) ikinci, ‘Hanfiyan’ (Ekrem Tiryaki) üçüncü oldu. Dördüncü grupta ise ‘Şafak’ (Bülent Çelik) birinciliği kazanırken, ‘Zagros’ (Ömer Karabağ) ikinci ve ‘Karayılan’ (Erkan Çay) üçüncü oldu.

"DEDELERİMİZDEN BİZE MİRAS"

Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini, Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl takdim etti. Uzun bir aradan sonra at yarışlarının yeniden düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Bingöl, şunları söyledi: