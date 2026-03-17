Keloğlan sahneye çıkıyor: Türkiye genelinde masal canlandırma yarışması

Çankırı Valiliği koordinasyonunda ve Milli Eğitim Bakanlığı onayıyla hayata geçirilen “Çankırılı Keloğlan Masal Canlandırma Yarışması”, ilkokul öğrencilerini kültürel değerlerle buluşturmayı hedefliyor. Yarışma, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürütücülüğünde Türkiye’nin 81 ilini kapsayacak şekilde planlandı.

BAŞVURULAR MART SONUNDA

23 Mart - 10 Nisan 2026 tarihleri arasında başvuruların alınacağı yarışmada öğrenciler, Keloğlan masallarını canlandırdıkları videoları hazırlayarak belirlenen e-posta adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

İKİ AŞAMALI DEĞERLENDİRME

Proje hakkında bilgi veren Taner Kılıç, yarışmanın iki aşamada gerçekleştirileceğini belirtti. İlk aşamada öğrencilerin hazırladığı videolar uzman jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan ekipler belirlenecek.

FİNAL ÇANKIRI'DA

Türkiye finaline yükselen gruplar, 10-12 Haziran tarihleri arasında Çankırı’da ağırlanacak. Final sürecinde öğrenciler hem performanslarını sahneleme fırsatı bulacak hem de Keloğlan’ın kültürel izlerinin bulunduğu şehirde çeşitli etkinliklere katılacak.

VERİLECEK ÖDÜLLER

Yarışmada dereceye giren öğrencilere önemli miktarda para ödülü verilecek. Buna göre birinciye 60 bin lira, ikinciye 40 bin lira, üçüncüye 30 bin lira ödül verilirken, özel ödül de 20 bin lira olarak belirlendi.

"KELOĞLAN, TÜRK İNSANINI TEMSİL EDİYOR"

Taner Kılıç, Keloğlan’ın Türk kültürünün önemli figürlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, bu karakterin yüzyıllar içinde anonimleşmiş olsa da toplumun değerlerini yansıttığını vurguladı.

Kılıç, yarışmanın temel amacının bu kültürel mirası yeni nesillere aktarmak olduğunu belirterek, Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencileri yarışmaya katılmaya davet etti.