26 yaşındaki Berkay Kahvecioğlu, sokaklardan kağıt toplayan işçilerin çektikleri iki tekerlekli arabaları, çuvallarına çizdiği portreleriyle kişiselleştirdi.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunu Berkay Kahvecioğlu, toplumsal farkındalık yaratmak için bir yıl önce 'Sokağın Yüzleri' projesini başlattı.

KAĞIT TOPLAYICILARINA FARKINDALIK YARATTI

Sanat galerileri ve sergi salonlarına çok sıcak bakmayan Berkay Kahvecioğlu, resim konusundaki yaratıcılığını sokaklardan besliyor.

"SOKAKLARIN YÜZLERİ SERİSİ"

İlhamını, sokaklardan kağıt toplayan, geri dönüşüm sektörünün isimsiz işçilerinden aldığını söyleyen ve kağıt dolu jüt çuvallara ilk portresini bir yıl önce Fikirtepe’de yaptığını anlatan Kahvecioğlu, "Atık kağıt toplayıcısının, İstanbul’un geçtiği her sokağında yeniden açılan bir sergi fikri gibi doğdu. Önce arabanın sahibinin bir fotoğrafını çekiyorum. Sonra da o fotoğrafa bakarak portreyi çuvalın görünen yüzüne çiziyorum." dedi.

Kentin arka sokaklarında "Sürülebilir sergi" VİDEO



"O SOKAKTAN GEÇENLERE SELAM VERMEK GİBİ"

Kahvecioğlu, "Ben de geçtiğim her sokakta orada gördüğüm, gözüme takılan her ne ne varsa onları kendimce düzenliyorum. Mesela 'Mor ve Ötesi'nin bir konser afişini gördüm. Başlığını 'Zor ve Ötesi' yaptım. Gruptakilerin yüzlerini kendimce yorumladım. O afişin yanına çizdiğim afişi astım. Bu da benden sonra o sokaktan geçenlere selam vermek gibi. Çalıştığım eserlerin hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Fakat bu, o an oradaysanız karşılaşabileceğiniz bir seri. Bu bağlamda alternatif karşılaşma alanları kurmakla ilgileniyorum diyebilirim. Galeri, atölye ya da sergi salonundan ziyade her an herkesin denk gelebileceği sürpriz bir karşılaşma sağlaması oluşturuyorum." dedi.

"GÖRENLERİN HOŞUNA GİDİYOR"

Çuvalına portresi çizilen atık kağıt toplama işçisi Emin Kepeci, "Berkay, resmimizi arabamızın çuvallarına çiziyor. Biz de o şekilde gezip, karton topluyoruz. Hem daha güzel görünüyor hem de insanların hoşuna gittikçe geri dönüştürmek için daha fazla kağıt toplamış oluyoruz." diye konuştu.

"ÇUVALLARIMIZDA ARTIK PORTRELER VAR"

İsmail Kırti ise, "Berkay ağabey, fotoğraflarımızı çektikten sonra çuvallarımıza portremizi çiziyor. Sokaklarda portrelerimizin olduğu çuvallarla atık kağıtları topluyoruz. Vatandaşların da ilgisini çekiyor, kimin yaptığını soruyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.