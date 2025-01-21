İHA

Kırşehir’in Yenice Mahallesi’nde 1910’lu yıllarda kerpiçten inşa edilen ve yenilenen görünümüyle dikkat çeken Hamidiye Camii, iç mekanındaki özgün motiflerle ziyaretçilerin ilgisini topluyor. Caminin dış cephesinde Arapça harflerle büyük puntolarla yazılmış “Allah” ifadesi, mimari tasarımını ön plana çıkarıyor.

SADELİK İLE ETKİLEYİCİ BİR ATMOSFER

Caminin eski imamı Sefa Ekinci, burada 18 yıl görev yaptıktan sonra emekli olduğunu ve caminin görselliğiyle hem şehir içinden hem de şehir dışından büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Camiye gösterilen bu ilgiyi, sade ama etkileyici bir tasarıma borçlu olduklarını belirten Ekinci, şu açıklamalarda bulundu:

Cami dizaynında aşırı masraftan kaçındık. Altın varak gibi maliyetli süslemeler yerine, bulutlar, ağaçlar ve çimleri resmettik. Bu doğal ve huzur verici motifler hem Kırşehir halkı hem de başka şehirlerden gelen ziyaretçiler için bir çekim noktası oldu. İnsanlar camiyi görmekle kalmıyor, burada namaz kılmayı da tercih ediyorlar.

Ekinci, ayrıca cami tasarımında Bakara Suresi’nin 22. ayetinden ilham aldıklarını belirterek şunları söyledi:

Ayette geçen ‘O sizin için yeri döşek, göğü ise bir bina yapan, gökten su indirerek size rızık olarak ürünler çıkarandır’ ifadesinden hareketle, iç mekanda doğal bir konsept geliştirdik. Böylelikle insanlara manevi bir ferahlık sunmayı amaçladık.

ZİYARETÇİLERDE DERİN BİR ETKİ BIRAKIYOR

Camiye gelen ziyaretçilerden Yusuf Aslan, iç mekandaki motiflerin kendisini derinden etkilediğini ve camiye adım attığında ruhsal bir ferahlık hissettiğini dile getirdi. Hamidiye Camii, hem ibadet etmek isteyenlerin hem de mimari estetiği keşfetmek için gelenlerin ortak buluşma noktası olmaya devam ediyor.

SADE, DOĞAL VE MANEVİ BİR DURAK

Kırşehir’in bu tarihi ibadet mekanı, modern tasarım anlayışıyla tarihle sadeliği birleştirerek sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir sanat ve huzur durağı olarak dikkat çekiyor. Hamidiye Camii, ziyaretçilerine görsellik, maneviyat ve huzurun bir arada olduğu eşsiz bir deneyim sunuyor.