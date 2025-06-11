Kitap sayısı 2024'te 117,1 milyon oldu

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Kütüphane sayısı 2024 yılında 1 Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 1 Milli Kütüphane, 1 301 halk kütüphanesi, 637 üniversite kütüphanesi ile 42 bin 889 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi olmak üzere toplam 44 bin 829 oldu.

KİTAP SAYISI 117 MİLYON 172 BİN 954 OLDU

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kitap sayısı 2024 yılında %3,2 artarak 2 milyon 613 bin 965 oldu. Bir önceki yıla göre kitap sayıları Milli Kütüphanede %8,3 artarak 1 milyon 829 bin 534, üniversite kütüphanelerinde %3,5 artarak 22 milyon 420 bin 99, halk kütüphanelerinde %3,6 artarak 25 milyon 82 bin 260, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde %5,4 azalarak 65 milyon 227 bin 96 oldu.

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