Malatya'da oğluna oyuncak yaparken sanat yolculuğuna başladı

Malatya'nın Arapgir ilçesinde doğup büyüyen 63 yaşındaki Adil Topçuoğlu, İstanbul’da yaşamaya başladığı dönemde hobi olarak maket yapmaya başladı. Oğluna oyuncak yapmak için başladığı çalışmalarda kendi yeteneğini keşfeden Topçuoğlu, ilk yaptığı oyuncak kaleyi zamanla bir köy maketine dönüştürdü. Çalışmalarının en önemli özelliğinin hareketli olmaları olduğunu belirten sanatçı, “Geçmişte insanların su, rüzgar ve hayvan gücüyle yaptığı işleri maketlerle canlandırıyorum. Yeni nesil geçmiş yaşamı çok bilmiyor, bu eserlerle kültürü aktarmaya çalışıyorum.” dedi.

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASI MAKETLERLE ANLATIYOR

Topçuoğlu, bugüne kadar Çanakkale Savaşı’nı canlandıran maketler, Kapadokya’yı balonlarla tasvir eden eserler ve Nasreddin Hoca maketleri hazırladı. Konya’daki bir okul için ses efektleri ve hareketli unsurlar içeren Çanakkale cephesi maketi yaptı. Arapgir’in eski mahallelerini de maketlerle yeniden yaşatan Topçuoğlu, dedesinden kalan evi restore ederek atölye kurdu.

Topçuoğlu, eserlerinin özellikle çocukların ilgisini çektiğini, yaşlıların ise geçmiş günleri hatırlayıp duygulandığını ifade etti.