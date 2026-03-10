Alman piyanistin Türk müziğine piyano yorumu ilgi gördü

Almanya’da yaşayan piyanist Uwe Dringenberg, sosyal medya hesaplarında paylaştığı videolarda Türk müziğinin unutulmaz eserlerini piyano ile yorumlayarak dikkat çekti.

Sanatçı, repertuvarında Ahmet Kaya, Barış Manço, Sezen Aksu, Tarkan ve Duman gibi sanatçıların seslendirdiği eserleri piyanosuyla yorumladı.

Dringenberg’in yorumladığı eserler arasında “Gülpembe”, “Kara Sevda”, “Kum Gibi”, “Senden Daha Güzel”, “Nazende Sevgilim” ve “Unutmamalı” gibi parçalar yer aldı.

TESADÜFEN BAŞLAYAN TÜRK MÜZİĞİ YOLCULUĞU

Almanya’nın Karlsruhe kentinde piyano eğitimi alan ve klasik müzik geleneğinden gelen Dringenberg, Türk müziğiyle tanışmasının bir canlı yayın sırasında gerçekleştiğini anlattı.

Bir izleyicisinin isteği üzerine, Toygar Işıklı’nın Kara Sevda dizisi için bestelediği eseri çaldığını belirten sanatçı, paylaştığı videonun kısa sürede yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaşmasının kendisi için büyük sürpriz olduğunu söyledi.

"TÜRK MÜZİĞİ DOĞRUDAN KALBE GİDİYOR"

Avrupa müziğinin çoğunlukla daha mesafeli ve çok sesli bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Dringenberg, Türk müziğinde ise güçlü duyguların öne çıktığını vurguladı.

Dringenberg, “Türk müziğinde çok fazla acı, özlem, gurur, sıcaklık ve içsel bir güç hissediyorum. Bu müzik doğrudan kalbe gidiyor. Türk ve Azerbaycanlı dinleyicilerin tepkileri de çok samimi, şefkatli ve dostça.” ifadelerini kullandı.

FARKLI TÜRLERİ REPERTUVARINA EKLİYOR

Sanatçı, repertuvarında yalnızca popüler şarkıların değil, halk türkülerinin de yer aldığını belirtti.

Dringenberg, İki Keklik gibi türküler ile Duman grubunun “Senden Daha Güzel” parçasını da piyanosuyla yorumladığını ve farklı müzik türlerini keşfetmeye devam ettiğini söyledi.

TÜRKİYE'DE KONSER VERME İSTEĞİ

Gelecekte Türkiye’yi ziyaret etmeyi ve konser vermeyi arzuladığını dile getiren Dringenberg, ulaşım konusunda bazı zorluklar yaşadığını ifade etti.

Sanatçı, uçakla seyahat edemediğini belirterek, mesafenin karayoluyla da oldukça uzun olduğunu söyledi.

"MÜZİĞİ İÇİNDE YAŞA"

Dringenberg, piyano öğretmeninden öğrendiği bir ilkenin sanat hayatına yön verdiğini belirterek, “Müziği kendi içinde yaşa, müzikte kendini temsil etme” sözünü benimsediğini ifade etti.

Sanatçı, Türk dinleyicileriyle kurduğu güçlü bağın da bu samimi yaklaşım sayesinde oluştuğuna inandığını sözlerine ekledi.