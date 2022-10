Kültür Yolu Festivalleri il sayısı 10'a çıkartılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivalleriile ilgili "İki farklı bölgemizden iki şehrimizi daha katarak, etkinliğe katılan il sayımızı 10'a çıkartacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara'da Genç Sanat: 8'inci Güncel Sanat Yarışması Sergi Açılışı ve Ödül Töreni ve Cristine Opolais ile Murat Karahan Konseri etkinliklerine katıldı.

"Amacımız sanat üretimini arttırmak"

DHA'da yer alan habere göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri hakkında "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği bir sanat etkinliği var. Bu yıl 8'incisini düzenliyoruz. Bu sene Güncel Sanat Yarışması şeklinde düzenlendi. Buradaki amacımız; güncel sanatla gençlerimizin uyumunun sağlamak, onları ödüllendirerek sanat üretimlerini arttırmak. Çok büyük heyecanla başladı Kültür Yolu Festivali. İlk olarak Çanakkale ile başladık. Ardından Konya takip etti. Şimdi İstanbul ve Ankara'daki festivallerimiz devam ediyor" dedi.

"İl sayısını 10'a çıkartacağız"

Haftaya da 'Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali' ile devam edeceğiz. Her sene daha fazla sanatçımız katılıyor. Bu sene 5 festivalimize yaklaşık 3 bin etkinlik, 15 binden fazla da sanatçı katılıyor. Her sene daha da fazla olması bizi çok mutlu ediyor. Önümüzdeki seneden itibaren il sayımızı 10'a çıkartacağız. Şu anda kesinleşen illerimiz de var. Nisan ayında Adana Portakal Çiçeği Festivali ve Nisan ayının sonuna doğru da İzmir Efes Kültür Yolu Festivali iki şehrimiz katılıyor. Önümüzdeki yıl eylül ayında Gaziantep'i de dahil ettik bu seriye. İki farklı bölgemizden iki şehrimizi daha katarak, etkinliğe katılan büyükşehir sayısını 10'a çıkartacağız. Kültür ve sanatla vatandaşımızın hızlı bir şekilde buluşmasını sağlıyoruz ama her şeyden önce sanatçılarımızı desteklemiş oluyoruz."