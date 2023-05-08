Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarının hikayelerinin ele alındığı senaryolar yarışacak "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali" kapsamında en iyi 7 senaryo seçilerek film haline getirilecek.

AA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince 10'uncusu düzenlenen "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde, Kurtuluş Savaşı'nda mücadele eden kadınların hayatları ele alınacak.

Bu yıl onuncusu gerçekleşen festival kapsamında düzenlenen tematik senaryo yarışmasının başvuru süreci devam ediyor.

Festivalde, "Kurtuluşun Kadınları" alt başlığıyla Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Kurtuluş Savaşı'nda destan yazan kahraman Türk kadınları konu edilecek.

Etkinlikte; Hafız Selman İzbeli, Halide Edip, Halime Çavuş, Çete Emir Ayşe, Tayyar Rahmiye, Kara Fatma, Gördesli Makbule gibi önemli isimleri tema edinen senaryolar yarışacak.

Son başvuru 31 Temmuz

Dernek komitesi tarafından en iyi 7 senaryonun film haline getirileceği festivalde başvurular, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Belirlenmiş bir temanın olmadığı kısa film yarışmasında ise insan ve insani değerleri yücelten filmler kabul edilecek ve başvurular 31 Temmuz'a kadar alınacak.