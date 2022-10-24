Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yılına özel sergi

Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yılı Sergisi, Pembe Köşk'te açıldı. Sergide Lozan'da Türkiye'yi temsil eden İsmet İnönü'ye dair her şeyi görmek mümkün.

Lozan Barış Antlaşması'nın 100. Yılı Sergisi'nde; Lozan Antlaşması metninin tıpkı basımı, İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü'nün Lozan'dan ailelerine yazdıkları mektuplar, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü arasındaki önemli yazışmaları ile İsmet ve Mevhibe İnönü'nün Lozan ziyaretinde kullandıkları kişisel eşyalara yer verildi.

İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, serginin açılışında, Lozan Konferansı'nın 1922'de başladığını ve 1923'te tamamlandığını anımsatarak, Konferansın başlangıç tarihini dikkate alarak Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılını kutlamaya başladıklarını söyledi.

100'üncü yıla özel

Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Pembe Köşk'te sergiler düzenlediklerini belirten Toker, Lozan Antlaşması'nın başlangıcının 100. yılı dolayısıyla bu yıl ki serginin temasının Lozan Antlaşması olduğunu kaydetti.

























Sergiye dair her şey var

Toker; "Bu sergide, babamın Lozan'da yaşadıklarını asıl belgeleriyle paylaşmak istedik. Orada bulunanların kartvizitleri, davetlerde yedikleri yemeklerin menüleri ve diğer belgeler de var. Annem, Konferansın ikinci açılışına gidiyor, İzmir'deki annesi ve kayınvalidesine mektuplar yazıyor. O zaman annem, 26 yaşında ilk defa yurt dışına çıkan genç bir kız, orada gördüklerini içtenlikle anlatıyor."