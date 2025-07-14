Malazgirt Savaşı'nın izleri aranırken 200 yeni metal obje bulundu

Malazgirt Savaşı'nın izleri araştırılırken yapılan çalışmalarda, araştırmalara boyut kazandıracak eşyalar bulundu...

Anadolu'nun kapısını Türklere açan Malazgirt Savaşı'nın gerçekleştiği alanın bulunması için yapılan çalışmalarda, bu yıl yaklaşık 200 metal obje bulundu.

2020'de başlatılan "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi", Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Muş Alparslan Üniversitesi iş birliği ile altıncı yılında da devam ediyor.

40 UZMAN ÇALIŞMALAR İÇİN BİR ARAYA GELDİ

12 üniversiteden bir araya gelen 40 uzman, 1071'deki savaşın yapıldığı alanı tespit etmek için en büyük zaferlerden birinin kazanıldığı Malazgirt ilçesinde, 1 Temmuz'da çalışmalara başladı.

Uzmanlar, ilçeye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Sabuntepe ve Aytaç Düzlüğü arasında bulunan bölgede yüzey araştırması yaparken 200'e yakın ok ucu, sikke, yüzük, nal çivisi, mühür gibi objeler buldu. Bulunan objelerin Malazgirt Savaşı'na ait olabileceği düşünülüyor.

Projede bilimsel danışman olarak bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik, "Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırma Projesi" çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

''MALAZGİRT SAVAŞI'NI YERİNDE TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYORUZ''

Çevik, bu yıl 1 Temmuz'da araştırma çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, "Tarihimizin en önemli aşamalarından birini teşkil eden ve Anadolu'nun Türk yurdu olma sürecini başlatan Malazgirt Savaşı'nı yerinde tespit etmeye çalışıyoruz. İnterdisipliner bir bakış açısıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

''SABUNTEPE'NİN SAVAŞIN ÖNEMLİ NOKTALARINDAN BİRİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ''

Projenin 6. yılında, 150 kilometrelik geniş bir alanda savaşın geçtiğini düşündüğümüz istikamette sahayı daraltarak hem jeofizik uygulamalar hem de alana ilişkin farklı yöntemlerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temmuz etabında daha çok savaşın doğrudan geçtiği alanda savaşa ait objelere dönük bir çalışma yürütüyoruz. 1700 metre yüksekliğinde platoya hakim Sabuntepe'nin, savaşın önemli noktalarından biri olduğunu düşünüyoruz." dedi .

''200 METAL OBJE ELE GEÇİRİLDİ''

Prof. Dr. Çevik, simülasyonlara uygun şekilde sahada sörvey ve sondaj kazısı yöntemleriyle çalıştıklarını ifade ederek, "Bu etapta beklediğimiz gibi yoğun buluntuyla karşılaşıyoruz. Bu da doğru alanda, doğru yöntemle çalıştığımızı göstermesi açısından değerli. Bu etapta yaklaşık 200 metal obje ele geçti.

Bunların içinde ok ucu, sikke, yüzük ve çeşitli metal objeler var. Bunların çoğunun doğrudan savaşa ilişkin olduğunu düşünüyoruz. Farklı ebat ve işlevde ok uçları buluyoruz. Bu bölgede hangi birliklerin çarpıştığını görmemiz açısından da ok uçlarının niteliği bizim için çok önemli. Bunları yerinde işliyoruz. Koordinat ve fotoğrafıyla veri bankamıza yüklüyoruz.

''BU YILKİ ÇALIŞMALARIMIZ SON DERECE VERİMLİ GEÇİYOR''

Bilimsel anlamda buluntuları belgeliyoruz, görüntülüyoruz ve raporluyoruz. Daha sonra bunların temizlikleri yapılıyor, işleniyor ve envantere kaydediliyor. Bu buluntuları daha sonra müzeye teslim ediyoruz. Bu yılki çalışmalarımız son derece verimli geçiyor. 6. yılında savaşın geçtiği alanı noktasal olarak belirlemeye dönük araştırmada artık yüzde 70'lere yaklaştık. Savaşın bizim açımızdan hangi aşamalarda, nerede cereyan ettiği büyük oranda belli. Çalışmalar bu çerçevede hızlı ve verimli bir şekilde devam ediyor." dedi.