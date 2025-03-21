Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Manisa’nın kültürel miraslarından biri olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl 485. kez düzenlenerek kente büyük bir coşku getirdi. Festivalin geleneksel mesir karma töreni, baharın müjdecisi Nevruz kutlamaları ile birlikte gerçekleştirildi.

Tören, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve protokol üyelerinin çelenk sunumu ile başladı. Ardından halk oyunları ekibi sahne aldı, katılımcılar yumurta tokuşturarak ve örste demir döverek eski ritüelleri canlandırdı. Nevruz’un olmazsa olmazı ateşin üzerinden atlama geleneği de yaşatıldı.

ŞEHİR SOKAKLARINDA RENKLİ KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Festival coşkusu, Manisa Valiliği önünden Sultan Camii Külliyesi’ne kadar süren kortej yürüyüşü ile sokaklara taştı. Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Manisa Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

MESİR KAZANINA YOĞUN İLGİ

Sultan Camii Külliyesi’ne ulaşan katılımcılar, burada geleneksel mesir ilahisi ile karşılandı. Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur’un okuduğu duanın ardından Vali Özkan ve protokol üyeleri, 41 farklı baharattan oluşan mesir macununu kararak festivale hayat verdi.

Törende renkli görüntüler yaşandı. Katılımcılar, kazanlardan mesir macunu alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Bazı ziyaretçiler, yanlarında getirdikleri kaplara macun doldurabilmek için sıraya girdi.

MESİR MACUNUNUN SIRRI: 41 BAHARATLI ŞİFA DEPOSU

Yüzyıllardır aynı formülle hazırlanan mesir macunu, sağlık açısından pek çok faydasıyla biliniyor. İşte mesiri eşsiz kılan 41 özel baharat:

Tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, Hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darıfülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile.

Mesir macunu, hem şifalı içeriği hem de festival ruhu ile Manisa’da yüzyıllardır yaşatılan bir gelenek olmayı sürdürüyor. Festival kapsamında ilerleyen günlerde mesir saçım töreni ve çeşitli etkinliklerle coşku doruğa çıkacak.