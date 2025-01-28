Meraklı bekleyiş sona eriyor; Bong Joon Ho'nun yeni filmi vizyona girmeye hazırlanıyor

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Alacakaranlık serisinden tanınan Robert Pattinson ile Toni Collette ve Mark Ruffalo'nun başrolleri paylaştığı film, 7 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Edward Ashton'ın aynı adlı romanından uyarlanan yapım, sıra dışı hikayesiyle bilim kurgu ve maceraseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Aksiyon, komedi ve bilim kurgu türündeki filmde, The Walking Dead dizisiyle tanınan Steven Yeun ve İngiliz aktris Naomi Ackie de yer alıyor.

Filmin başyapımcıları Brad Pitt, Jesse Ehrman, Peter Dodd ve Marianne Jenkins olurken yapımcılığını ise Ho'nun yanı sıra Dede Gardner, Jeremy ve Dooho Choi üstlendi.

FRAGMANI YAYINLANDI

Türkiye'deki dağıtımını TME Films'in yapacağı film, uzayı kolonileştirmeye çalışan bir şirkette harcanabilir, yani öldükten sonra klonunun üretilmesine izin veren bir işçi olarak çalışan Mickey'nin hikayesini anlatıyor. Filmin fragmanı sosyal medya hesapları üzerinden yayınlandı.

7 MART'TA VİZYONDA

Yapılan açıklamaya göre usta yönetmenin yeni filmi 7 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.