Milli boksör Cemal Kamacı'nın oğlu Mustafa Kamacı, Kur'an-ı Kerim'in indirilen ilk ayeti olan 'OKU' lafzından esinlenerek hazırladığı klibi babasına armağan etti.

Avrupa Şampiyonu milli boksör Cemal Kamacı'nın oğlu Mustafa Kamacı, Kur'an-ı Kerim'in indirilen ilk ayeti olan 'Oku'yu konu edindiği klibini paylaştı.

"BABACIĞIMA İTHAFIMDIR"

Mustafa Kamacı, YouTube hesabında paylaştığı klibinde şu ifadelere yer verdi:

"İzleyeceğiniz klip, vahyin ilk ayetine ve tüm hükümlerine iman edip hayatına tatbik etmiş ve biz evlatlarına telkinde bulunmuş babacığıma ithafımdır"

Mustafa Kamacı'dan 'OKU' klibi

OKU

Bir tek sana yalvarırım affeyle beni

Bir tek sana bel bağlarım terketme beni

Nisyanım çokça benim biçareyim

Derdimden avareyim divaneyim

Bam telime dokunan kelime

Oku oku oku ne diyor bak

Can evime candan hediye

Oku oku oku ne diyor bak !

Arşın sahibi Allah

Arzın sahibi

Mülkün sahibi Allah

Hüküm sahibi

Yoktan var eden Allah

İnsanı var eden

Bizlere can veren Allah

Bizleri öldüren

Hikmet sahibi Allah

İzzet sahibi

İkram sahibi Allah

Nimete erdiren

İhsan eyleyen Allah

İhya eyleyen

Kalpleri döndüren Allah

Hikmete erdiren