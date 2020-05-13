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    Mustafa Kamacı'dan 'OKU' klibi

    Milli boksör Cemal Kamacı'nın oğlu Mustafa Kamacı, Kur'an-ı Kerim'in indirilen ilk ayeti olan 'OKU' lafzından esinlenerek hazırladığı klibi babasına armağan etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2020 - 01:40
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    Mustafa Kamacı'dan 'OKU' klibi

    Avrupa Şampiyonu milli boksör Cemal Kamacı'nın oğlu Mustafa Kamacı, Kur'an-ı Kerim'in indirilen ilk ayeti olan 'Oku'yu konu edindiği klibini paylaştı.

    "BABACIĞIMA İTHAFIMDIR"

    Mustafa Kamacı, YouTube hesabında paylaştığı klibinde şu ifadelere yer verdi:

    "İzleyeceğiniz klip, vahyin ilk ayetine ve tüm hükümlerine iman edip hayatına tatbik etmiş ve biz evlatlarına telkinde bulunmuş babacığıma ithafımdır"

    Mustafa Kamacı'dan 'OKU' klibi

    OKU

    Bir tek sana yalvarırım affeyle beni
    Bir tek sana bel bağlarım terketme beni
    Nisyanım çokça benim biçareyim
    Derdimden avareyim divaneyim

    Bam telime dokunan kelime
    Oku oku oku ne diyor bak
    Can evime candan hediye
    Oku oku oku ne diyor bak !

    Arşın sahibi Allah
    Arzın sahibi
    Mülkün sahibi Allah
    Hüküm sahibi

    Yoktan var eden Allah
    İnsanı var eden
    Bizlere can veren Allah
    Bizleri öldüren

    Hikmet sahibi Allah
    İzzet sahibi
    İkram sahibi Allah
    Nimete erdiren

    İhsan eyleyen Allah
    İhya eyleyen
    Kalpleri döndüren Allah
    Hikmete erdiren

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