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- Mustafa Kamacı'dan 'OKU' klibi
Mustafa Kamacı'dan 'OKU' klibi
- Haber Merkezi
- 13.05.2020 - 01:40
Avrupa Şampiyonu milli boksör Cemal Kamacı'nın oğlu Mustafa Kamacı, Kur'an-ı Kerim'in indirilen ilk ayeti olan 'Oku'yu konu edindiği klibini paylaştı.
"BABACIĞIMA İTHAFIMDIR"
Mustafa Kamacı, YouTube hesabında paylaştığı klibinde şu ifadelere yer verdi:
"İzleyeceğiniz klip, vahyin ilk ayetine ve tüm hükümlerine iman edip hayatına tatbik etmiş ve biz evlatlarına telkinde bulunmuş babacığıma ithafımdır"
Mustafa Kamacı'dan 'OKU' klibi
OKU
Bir tek sana yalvarırım affeyle beni
Bir tek sana bel bağlarım terketme beni
Nisyanım çokça benim biçareyim
Derdimden avareyim divaneyim
Bam telime dokunan kelime
Oku oku oku ne diyor bak
Can evime candan hediye
Oku oku oku ne diyor bak !
Arşın sahibi Allah
Arzın sahibi
Mülkün sahibi Allah
Hüküm sahibi
Yoktan var eden Allah
İnsanı var eden
Bizlere can veren Allah
Bizleri öldüren
Hikmet sahibi Allah
İzzet sahibi
İkram sahibi Allah
Nimete erdiren
İhsan eyleyen Allah
İhya eyleyen
Kalpleri döndüren Allah
Hikmete erdiren